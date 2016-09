Los hijos de Juan Gabriel se pelean en el último homenaje al Divo de Juárez

Todo empezó cuando se le negó el acceso a Bellas Artes al hijo mayor del cantante, Alberto Aguilera Jr.

Momento incómodo fue el que se vivió la noche del pasado lunes 5 de septiembre en el tumultuoso homenaje al cantante Juan Gabriel en Bellas Artes, pues los hijos del Divo de Juárez, Ivan y Alberto, se toparon en un túnel a la salida del Palacio, donde tuvo que intervenir el equipo de seguridad del lugar para separarlos.

Todo inició cuando, pasadas las 9 de la noche, Alberto Aguilera Jr. (hijo mayor y adoptivo del cantante), intentó entrar al lugar para darle el último adiós a su padre y se se le negó el acceso, a pesar de que Aguilera hiciera fila durante dos horas como todas las personas, sin ninguna distinción. Al acercarse al recinto, intervino la seguridad del recinto y su petición fue denegada.

Dicho momento que fue captado en exclusiva por Diario Basta!, en un video que muestra las imágenes de cómo Alberto se encuentra muy molesto por la negativa.

“Tengo dos horas esperando, o más”, afirma, mientras su representante habla con el personal de seguridad dentro del Palacio de Bellas Artes.

La reportera aprovecha para preguntar al hijo de Juan Gabriel quién es la persona que autoriza la entrada al recinto.

“No sé, pregunté por mi hermano y no nos han dicho nada […] Creo que es Jesús Salas, no sé, algo así me dijeron”, comentó molesto el hijo mayor del famoso cantautor.

Al no obtener respuesta, decidió ir a pararse frente a las cenizas de su padre, para intentar entrar y en eso, hubo movimiento de polícias. Tanto llamó la atención, que mediente engaños lo fueron sacando del lugar por un túnel, donde los invitados especiales iban saliendo de Bellas Artes, es justo ahí donde también se encontraba saliendo su hermano Iván y su esposa yentonces comenzó la guerra de palabras, hasta el punto que de nuevo tuvieron que intervenir los agentes de seguridad para que la situación no pasara a mayores.

De manera extraoficial, nos enteramos que al parecer Alberto Aguilera recibió hospedaje en la casa de Silvia Urquidi para pasar la noche, y así partir el día de ayer a Ciudad Juárez, donde estarán sus cenizas. Al cierre de esta edición tratarnos de comunicarnos con ambos sin éxito.