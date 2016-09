La “Angelina Jolie kurda” muere en combate contra ISIS en Siria

Asia Ramazan Amtar falleció cerca de la frontera con Turquía

Foto: (Facebook/We want Freedom for Kurdistan)

La joven de las fuerzas militares kurdas Asia Ramazan Amtar, conocida como la “Angelina Jolie kurda”, murió en un enfrentamiento contra grupos del Estado Islámico (ISIS) al norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía.

El portal británico Daily Mail reportó sobre la muerte, ocurrida durante esta semana, de la joven combatiente Pershmerga que ha sido comparada con la actriz Angelina Jolie y también con Penélope Cruz, por su parecido físico.



El grupo de Facebook, We want Freedom for Kurdistan, informó que murió en una batalla contra ISIS. Sin embargo, el deceso aún no se confirma de manera oficial por parte de las autoridades turcas.

Con 22 años, fue reconocida y ganó popularidad en la Unidad de Protección Femenina (YPJ), que es una submilicia de las Unidades de Protección Popular (YPG) de Kurdistán sirio, ya que participó en múltiples batallas contra terroristas yihadistas.