Juan Gabriel cachó a Jas Devael teniendo sexo con otro hombre en su cama

Jas Devael traicionó a "El Divo de Juárez"

En septiembre de 2009, Juan Gabriel sacó con lujo de violencia de su casa de Acapulco a Juan Antonio Santaella (Jas Devael) por abuso de confianza y traición.

“Lo encontró en su recámara teniendo sexo con el periodista mexicano Mario Alejandro Vázquez”, nos declaró Yolanda Garza, exmánager de Jas Devael, cumpliendo la promesa que le hizo a Juanga de desprestigiar al español.

Le dio tanto coraje a Alberto esta traición que, al enterarse por José, uno de sus empleados, de que Jas se adueñó de su mansión del puerto, se regresó de Chile para desenmascarar al infiel.

“Lo sacó a empujones y montado en cólera, lo mandó con su seguridad al aeropuerto de México y de ahí lo deportó a España”. Sin contar que el cantante había fotografiado el momento y le aseguró que, si regresaba al país, divulgaría las imágenes de él teniendo sexo con otro hombre.

Yolanda agrega: “Me dijo vía telefónica que estaba molesto con Jas Devael por tantos dimes y diretes en el 2012. Textualmente me dijo: ‘Yo no soy su padrino, yo no le di canciones para el disco El Consentido. Él asegura que una canción es inédita y, señora, yo le digo que no lo es, aunque no la tenga algún disco. Le quiero pedir un favor muy especial y su discreción al respecto de que usted habló conmigo. Lo que le pido es que diga todo, pero que la información salió de mi oficina, no de mi boca’”.

Jas Devael le canta con un sentimiento sin igual a Juan Gabriel ¡Mira! #JuanGabrielInigualable pic.twitter.com/1G4m1kmZuj — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) September 5, 2016

Le contesté que Jas me había traicionado, y él me contestó: “A mí también me traicionó; le voy a platicar un poquito. Yo conocí a Jas en casa de Isabel Pantoja en España, cuando Jas Devael era secretario de La Pantoja. Dice que lo vi cantando y no es así. Posteriormente invité a Jas y a sus papás a México y lo apoyé en su momento con material para un disco, y todo cambió cuando estuvimos en Cancún y Jas conoció a otra persona que se llama Alejandro Vázquez, un periodista de allá”.

Sin embargo, Jas no se quedó conforme y trató de reconciliarse con Juan Gabriel, según explica Yolanda.

“El 7 de enero de 2013 le fue a cantar de contrabando a Juan Gabriel por su cumpleaños y el mismo Juan lo sacó para evitar que sus hijos lo golpearan, y fue sacado de forma discreta. La última vez que nos escribimos por mail, él me respondió a un mensaje en el que le informé que Jas se había casado con Alejandro Vásquez. Me escribió: ‘Gracias, señora bonita, por la información,… ja, ja, ja,ja. Ya no me preocuparé por él, ya tiene quien lo mantenga’, me dijo”.

¿SABÍAS QUE?

El titulo del disco de Jas Devael (El Consentido), lo puso la empresaria Yolanda Garza, y no Juan Gabriel.

Armando Gallegos