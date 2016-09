Hondureño Ramón Maradiaga es cesado de la ‘Selecta’

La Federación Salvadoreña de Fútbol finalizó su relación laboral con el timonel, quien no logró ni una victoria en 13 partidos con la selección centroamericana

La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) y el hasta hoy técnico de la selección, Ramón Maradiaga, finalizaron el contrato que los unía desde septiembre de 2015, por no alcanzar los resultados esperados.

Así lo manifestó este jueves el propio Maradiaga en conferencia de prensa, donde anunció su salida, ya previsible desde su comparecencia tras el partido perdido por 3-1 la pasada semana en Vancouver, contra la selección canadiense.

El presidente de la FESFUT, Jorge Rajo, confirmó el fin del contrato con el “Primitivo”, quien “no seguirá al frente de la selección”, con base en una cláusula del contrato que establece que “finalizaría antes de lo establecido, si no obtenía resultados“.

Ambas partes destacaron el “buen ambiente” en el que se puso fin a la andadura del hondureño Maradiaga al frente de la “selecta”, con la que no logró ningún triunfo desde que llegó el pasado mes de septiembre, ni en partidos oficiales, ni amistosos.

“No tengo nada que quejarme, no tengo nada que decir, simplemente que un ciclo se termina que no fue favorable en lo particular, ni para la federación; les doy las gracias por haberme abierto las puertas a una selección como es la de El Salvador“, señaló el ya extécnico de la “Selecta”.

El director de la federación, Hugo Carrillo, también destacó la “armonía” en la que se produjo la ruptura del contrato con el hondureño y manifestó que “se ha llegado a un feliz término con el profesor Maradiaga. Le hemos cancelado hasta el último día de su contrato”.

Desde la llegada del técnico al equipo salvadoreño, la “Selecta” disputó 13 partidos, de los que logró empatar en 4 ocasiones y fue derrotada en 9, sin llegar a conseguir ningún triunfo.

Maradiaga es originario de Amapala, sur de Honduras, donde nació el 30 de noviembre de 1954, y como profesional jugó durante 17 años.

Su carrera como futbolista le llevó a jugar con el Tenerife español, después del Mundial de 1982 que se disputó en ese país, en el que participó como capitán de la selección hondureña, junto con el mismo Gilberto Yearwood, y en El Salvador con los equipos Independiente, Aguila y Alianza.

En la primera división de su país, donde ha jugado en varios equipos, se inició con el Motagua de Tegucigalpa, al que también ha dirigido, lo mismo que al Real España.

La oferta para dirigir a El Salvador le llegó cuando estaba dirigiendo al Vida, de La Ceiba, en el Caribe de Honduras, que el sábado venció 2-1 y le quitó la condición de invicto al Honduras Progreso, líder del torneo Apertura, que venía de cosechar siete triunfos y un empate.