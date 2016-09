Fiscalía de Manhattan pide revocar libertad de Johnny Hincapié

El colombiano, quien estuvo 25 años en prisión, se mostró confiado en que la corte de apelaciones desestimará la solicitud

NUEVA YORK – A menos de un mes para que Johnny Hincapié, quien pasó 25 años en prisión acusado del asesinato de un turista de Utah, celebre la libertad que le otorgó un juez en octubre pasado, el miércoles el colombiano debió regresar nuevamente a la corte.

La fiscalía de Manhattan le pidió a un tribunal de apelaciones que revierta la decisión que emitió el año pasado en favor del hombre, quien ha defendido su inocencia en el caso que enfrentó por el asesinato del joven Brian Watkins, en 1990, en la plataforma del subway.

El fiscal asistente de Manhattan, Benjamin Rosenberg, le dijo al panel de cinco jueces que una de las testigos clave que llevó al juez a emitir su decisión no era confiable por lo que debería revocarse el fallo.

Según el funcionario de la fiscalía, la mujer no vio a Hincapié, por lo que no es válido que afirmara que él no estaba en la plataforma del tren donde ocurrieron los hechos.

Hincapié calificó la solicitud de la fiscalía de Manhattan como una pérdida de tiempo y recursos que no prosperará.

“La fiscalía está gastando los impuestos de todos los ciudadanos de Nueva York apelando este caso, gastando recursos, sabiendo que ellos saben que soy inocente”, comentó el colombiano. “Es un caso que desde que recibieron la decisión del juez que me dejó ir, les dijo que ellos tenían que cerrarlo en ese momento y no lo hicieron”.

El convicto comentó que incluso es tan débil la solicitud que hasta los miembros de la corte de apelaciones se sorprendieron.

“Los jueces fueron claros en decirle al fiscal que no entendían por qué estaban apelando esto, sabiendo que la decisión del juez había sido clara y con muchas evidencias para llegar a esa conclusión”, comentó, advirtiendo que es una terquedad de esa oficina no admitir que se equivocaron en su caso.

“La fiscalía de Manhattan es la más poderosa de la ciudad y siempre quiere dar esa imagen de ser más importante y es obvio que cometen errores, pero ellos no quieren admitir ese error que cometieron conmigo”, afirmó. “No quieren responder que cometieron un error porque no quieren perder esa confiaza ya que la gente no va a tener fe en las decisiones que ellos tomen”.

Y aunque el hombre, hoy de 43 años, admitió que le resulta un poco estresante tener que estar nuevamente en los estrados, se siente confiado de que no perderá su libertad y que la fiscalía tendrá que rendirse y dejar las cosas a un lado.

“Vuelvo y reitero que la evidencia está muy clara en demostrar mi inocencia. Cuando la fiscalía dijo que quería apelar, fue estresante regresar a corte, pero no tengo miedo, no me preocupo, porque no tienen evidencia y ellos saben que no tuve nada que ver”, dijo. “Si me hubieran querido llevar a juicio lo hubieran podido hacer 30 días después de que el juez dio su sentencia, pero ellos mismos le dijeron a los jueces que no tienen ni evidencia ni testigos para volver a hacer un juicio”.

Una vocera de la fiscalía confirmó que ese organismo presentó la solicitud ante la corte de apelaciones, pero declinó hacer comentarios sobre el caso.

El abogado de Hincapié, Ron Kuby, se mostró confiado en la corte de apelaciones.

“La fiscalía de Manhattan está pidiendo un favor de revertir esta sentencia y enviar a este hombre otra vez a prisión, pero esta corte en estos días no hace esos favores”, dijo.

La respuesta de la corte de apelaciones podría tomar semanas e incluso meses antes de ser anunciada.