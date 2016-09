Familiares de ahogados ecuatorianos denuncian falta de ayuda consular

Los cuerpos serán repatriados mañana sábado después que se lograra recaudar fondos para cubrir costos

Los familiares de dos jóvenes ecuatorianos que se ahogaron el sábado en Long Island denunciaron que no recibieron ayuda alguna por parte del consulado y que apenas podrán repatriar los cuerpos mañana sábado, después de hacer desesperados esfuerzos para recaudar fondos para cubrir esos costos con el aporte de amigos y a través de una página de internet.

Luis Lala y Juan Loja, de 19 y 18 años respectivamente pescaban el sábado a eso de las 3:30 de la tarde en el área rocosa de la bahía del río Wading, condado de Suffolk, Long Island cuando fueron golpeados por una ola que los arrojó al agua, contó José Delgado, amigo de los fallecidos también de origen ecuatoriano, quien los acompañaba en la jornada de pesca, quien también cayó al agua pero pudo salvarse. Los cuerpos fueron rescatados por la guardia costera el domingo.

Los padres de los jóvenes ahogados Gustavino Lala y Byron Loja, originarios de la provincia de Cañar, dijeron a El Diario ayer que a la consternación de haber perdido a sus hijos se sumaba la carencia de recursos para poder cubrir el costo de traslado de los cuerpos así como los propios funerales en Ecuador.

“Somos gente muy pobre que venimos a trabajar y nunca esperamos una desgracia como esta. Apenas sobrevivimos con lo poco que ganamos”, dijo Gustavino quien reveló que no recibieron ayuda del consulado ecuatoriano.

Lo mismo fue ratificado por Byron y su esposa María: “El consulado se contactó con nosotros pero sólo para decirnos que teníamos que llenar unos formularios y que debíamos esperar unos días para decirnos si nos podían ayudar o no. En estos casos no se puede esperar”.

Sin embargo, lo expresado por los familiares se contradice con las declaraciones realizadas a este medio por la Cónsul General de Ecuador Linda Machuca.

“El lunes establecimos contacto con los familiares y nos dijeron que los costos de la funeraria y el posterior traslado de los cuerpos correrían por cuenta de ellos y que desestimaban la asistencia del consulado”.

La funcionaria explicó que el consulado tiene un fondo de asistencia para este tipo de casos pero que es necesario un proceso que por lo general toma una semana de duración.

“Los solicitantes deben llenar formularios con información general de la familia, el consulado hace un estudio socioeconómico, el trámite se envía a Ecuador para su calificación”, dijo Machuca.

Los padres de los ahogados informaron que en el sitio GoFund Me me abrió una petición pro fondos y hasta el miércoles se había recaudado $ 5,245 y que los gastos generales borden los $20,000. La iniciativa de este fondo la lideró Jeanette Candido, quien era compañera de Lala y Loja en la compañía de construcción ML Best donde los jóvenes trabajaban instalando techos.

Gustavino Lala reclamó que el consulado debe dar celeridad en estos casos de desgracia. “No es posible que nos digan que tenemos que esperar una semana para ver si nos ayudan. Una muerte es un caso de emergencia, lo único que lograr es agravar la incertidumbre”.

La Cónsul insistió que esa dependencia ha estado presta en asistir a las familias que requieren ayuda para repatriar cuerpos y citó que el 2015 el consulado atendió 15 requerimientos de ese tipo y en lo que va del año 5.

Entre tanto, se recuerda que el pasado fin de semana, las autoridades habían advertido sobre el cierre de las playas y todo tipo de actividad -incluyendo la pesca- en la zona costera debido a los efectos de la tormenta tropical Hermine.