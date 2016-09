El marido de Jacky Bracamontes habla por primera vez sobre su supuesta infidelidad

Martín Fuentes aclaró que lo que se veía en las imágenes que publicó una revista mexicana no era una infidelidad

Después de que la revista mexicana TV y Notas divulgara unas imágenes en las que supuestamente aparecía Martín Fuentes, esposo de Jacky Bracamontes, con otra mujer en un restaurante del barrio de Polanco, él mismo ha desmentido que se trate de una infidelidad.

“No, ya sabes cómo es el medio artístico y mi mujer y yo tenemos una estupenda comunicación. Ella está más preparada con todo el tema de los chismes que yo, yo no tengo mucha experiencia en lo que es la fama. Yo trato de hacer mi trabajo en las pistas y ella se encarga de lo que es televisión. Tratamos siempre de tener mucha comunicación, que es lo más importante en cualquier pareja. No hay crisis, nosotros no tenemos que hablar de algo cuando no amerita gastar el tiempo y no tiene caso“, declaró el corredor de autos, según el portal de la revista Quién.

Días después de la difusión de estas imágenes, Jacky también dio algo así como una respuesta a medias al escándalo mediático que habían causado las imágenes de Martín en aquel restaurante.

“Mi Renata tiene un mes de nacida y ella requiere toda mi atención, dedicación y amor. Jackita y Carolina igual. Ellas son mi TODO”.