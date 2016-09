Disminuye crecimiento de población latina en EEUU, dice informe Pew

Los latinos totalizaron 57 millones en 2015, pero un descenso en la inmigración de América Latina y una baja en la tasa de nacimiento ha contribuido a reducir el crecimiento y dispersión de los hispanos en EEUU

WASHINGTON.- No hay una “invasión” de inmigrantes latinos, como temen sectores conservadores en EEUU, sino todo lo contrario: el crecimiento de la minoría más grande del país ha desacelerado desde la “Gran Recesión” de 2007, según un estudio divulgado este jueves.

El informe del Centro de Investigación Pew deja en claro que los hispanos siguen siendo la minoría más grande de Estados Unidos, con un total de 57 millones en 2015, aunque desde 2007 han registrado una caída en su crecimiento poblacional.

El análisis demográfico fue difundido en unos momentos en que el control de la inmigración figura como tema dominante en la contienda presidencial, y los latinos, en virtud de su universo de posibles votantes, son cada vez un mayor bloque electoral en el país.

En general, el descenso en la inmigración desde México y resto de América Latina desde comienzos de la década de 2000, y una baja en la tasa de fertilidad de las mujeres latinas han sido los principales factores del declive en el crecimiento y dispersión de los latinos en EEUU, explicó Mark Hugo López, coautor del informe y director de investigaciones latinas del Centro.

López enfatizó que los latinos seguirán teniendo un impacto en la población a largo plazo, como lo han tenido en los últimos 25 años, pero será un impacto “en declive”.

Desaceleran crecimiento

Entre 2007 y 2014, la población hispana creció en cerca de 2,4% cada año, una baja respecto a la tasa de crecimiento de 4,4% entre 2000 y 2007, y de 5,8% en la década de 1990, indicó el documento.

Como resultado, respecto a su tasa de crecimiento, los asiáticos han reemplazado a los hispanos con la minoría de mayor crecimiento, al registrar una tasa de crecimiento de 3,4% entre 2007 y 2014.

Aún con esta desaceleración, los latinos contribuyeron al 54% del crecimiento de la población entre 2000 y 2014, indicó Pew.

De hecho, los hispanos lideraron al menos la mitad del crecimiento en 524 condados donde había al menos mil residentes latinos en 2014. En esos condados, el crecimiento de la población hispana fue de al menos el 54%.

De todos esos condados, el 46% estuvo en el sur, seguido por el 24% en el oeste, el 18% en la zona central, y el 12% en el noreste del país.

Asimismo, 38 condados con al menos mil residentes hispanos registraron un declive en la población latina, incluyendo varios en Colorado, Nuevo México, y Texas.

Nacidos en EEUU

Por otra parte, la mayoría de los hispanos son nacidos en este país: en California, que siempre ha sido el estado con mayor población latina, casi dos terceras partes nacieron en ese estado en 2014, mientras que en Texas, el porcentaje fue del 70%, y en Colorado ascendió al 76%.

Según un desglosado de las 15 áreas metropolitanas con mayor concentración hispana, solo en dos es que la mayoría de los latinos nació en el exterior en 2014.

En el área que comprende Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, el 61% de los 2,6 millones de latinos nacieron en el exterior, mientras que en el área del Distrito de Columbia y partes de Maryland y Virginia, el 53% de los 900,000 hispanos es de origen extranjero.

¿Qué hacen en Dakota del Norte?

La otra novedad del informe es que la distribución de los latinos en el país también ha disminuido desde 2007, y los condados de mayor crecimiento en la población hispana ya no están en los tradicionales estados de California, Colorado, Florida o Nevada, sino en estados como Dakota del Norte, Alabama, y Georgia.

Gracias en parte a los trabajos en el sector energético, la población hispana en Dakota del Norte se duplicó desde 2007, a un total de 18,000, particularmente en los condados de Williams, Stark y Ward.

Según observadores, el informe de Pew no debería generar inquietud sobre el potencial político de los hispanos a largo plazo, debido precisamente a que ahora la mayoría no es inmigrante sino que ha nacido en Estados Unidos y a partir de los 18 años tendría acceso inmediato al derecho al voto.