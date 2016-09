Descartan contagios de Zika en escuelas de NYC

Al iniciar hoy las clases las autoridades de Educación y Salud invitan a directores y maestros a suministrar información sobre el virus a los padres, sobre todo que éste no se infecta por contacto casual

Más de 1 millón de niños de las escuelas públicas de la Gran Manzana tendrán este jueves su primer día de clases del nuevo año escolar, y a las preocupaciones cotidianas que tienen los padres de familia se podría sumar una nueva, principalmente por desinformación: que su hijo pudiera contagiarse con el virus del Zika.

Aunque esta enfermedad no se contrae como si fuera una gripe o el sarampión, padres como Jenny Pesantes temen que el virus pueda propagarse en las escuelas por parte de aquellos pequeños que viajaron en vacaciones a regiones como El Caribe y Sudamérica, donde muchos neoyorquinos han adquirido el mal.

“No pienso mucho en eso, pero me preocupa porque hay muchos casos de gente que ha salido y se ha contagiado y lo puede contagiar en las escuelas”, comentó la ecuatoriana residente de Queens, quien agregó que espera que la Ciudad eduque más sobre el tema para garantizar que los niños no corran riesgo.

Y precisamente, coincidiendo con el inicio del año escolar, las autoridades de Salud han vuelto a advertir que no hay nada de qué preocuparse. Así lo dejó ver la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos de Nueva York, la doctora Herminia Palacio, quien explicó que hasta el momento no se ha registrado ningún caso de una persona infectada directamente en la Gran Manzana, y quien aclaró que la transmisión del Zika no se da a través del contacto cotidiano.

“Como ha habido cero casos de transmisión local de Zika en la ciudad de Nueva York, la posibilidad de transmisión es extremadamente de bajo riesgo para la mayoría de los neoyorquinos”, aseguró la funcionaria. “El principal riesgo está asociado con los viajes, ya que el virus del Zika se transmite principalmente a través de mosquitos o contacto sexual con una persona infectada”.

Palacio explicó que el mosquito más asociado con el virus del Zika no se ha encontrado en la Gran Manzana. “Instamos a los neoyorquinos a tomar precauciones de sentido común, pero que sigan sus rutinas diarias”, agregó.

Asimismo, y previendo que habrá muchas inquietudes sobre el contagio del Zika en las escuelas, el Departamento de Educación del Estado (NYSED) emitió una carta a los superintendentes escolares y al personal de salud de los centros educativos de Nueva York con directrices sobre el tema.

Jhone M. Ebert, vicecomisionado de políticas educativas del Departamento de Educación estatal comentó que están trabajando con otras agencias para evitar que información errónea con respecto al Zika genere pánico en las escuelas.

“Anticipándonos a las preguntas que las escuelas puedan recibir por parte del personal escolar, las familias y la comunidad, el Departamento de Educación del Estado está trabajando con el Departamento de Salud para ofrecer información en las escuelas sobre los recursos y datos disponibles relacionados con este virus”.

El funcionario dijo además que habrá medidas de control especiales contra los mosquitos en las áreas escolares y le hizo un llamado a la comunidad educativa para acceder a materiales de protección y aclarar dudas sobre el Zika.

“Estamos invitando al personal de las escuelas a que consulte con su distrito médico escolar, los directores y otros profesionales de la salud en las escuelas sobre el uso de repelentes de insectos, y comunicar la información necesaria a los padres o tutores que lo necesiten”, concluyó el funcionario.

Critican inacción del Congreso

Al ser Nueva York el estado con el mayor número de casos de Zika registrados en territorio estadounidense, no es de extrañarse que las autoridades de Salud de la Gran Manzana, donde se concentra la mayor cifra de personas infectadas, reaccionaran con insatisfacción por la “inacción” del Congreso Federal en aprobar fondos para combatir el virus.

El la doctora Palacio dijo en un comunicado que “desde que el Congreso entró en receso, el número de casos de Zika en toda nuestra nación ha crecido casi cuatro veces más, con la mayoría de casos registrados en Florida y Nueva York”.

“Ayer (martes), los republicanos del Senado intentaron una vez más restringir los fondos, por motivos políticos, lo que es un ataque a los derechos reproductivos de las mujeres, en vez de enfocarse en el problema que ya ha llegado a nuestras costas en los Estados Unidos”, criticó Palacio.

Por tercera vez el Congreso no logró aprobar el martes una medida propuesta por el presidente Barack Obama que otorgaría $1,900 millones para financiar la lucha contra el Zika en todo el país, algo que aunque impacta directamente a Nueva York, no ha detenido a las autoridades de la Gran Manzana que han aprobado sus propios fondos locales para controlar y eliminar los mosquitos que podrían ser portadores del virus.

“No hemos permitido que la inacción del Congreso nos detenga; sin embargo, la provisión de fondos adicionales tiene una importancia crítica para esta gestión. En abril, la Ciudad de Nueva York asignó $21 millones para tres años a fin de educar al público, erradicar mosquitos y mejorar servicios clínicos. Hemos proseguido nuestra dinámica labor para controlar los mosquitos, enfocándola en las áreas más infestadas de toda nuestra ciudad”, indicó Palacio.

Hay 625 casos en NY

Según los datos más actuales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC), hasta el 31 de agosto se había diagnosticado a 625 personas con el virus del Zika en el estado de Nueva York. Le siguen Florida con 507 casos, California con 152 y Texas con 136.

Pero a diferencia de lo que ocurre en algunas áreas de Miami, en Florida, todos los casos registrados en el estado y la ciudad de Nueva York han sido de personas que han viajado al extranjero, principalmente hacia República Dominicana y el Caribe y ninguno se ha infectado en territorio neoyorquino.

Por esta razón las autoridades de Salud neoyorquinas reiteran su llamado para que las mujeres embarazadas, o que están planeando quedar embarazadas, así como a sus parejas sexuales para que eviten viajar a países que están afectados por el virus.

“Nuestra sólida campaña de educación pública aconseja a las mujeres embarazadas y sus parejas que eviten viajar a las áreas afectadas por el Zika. Estamos conscientes de que, como ciudad global, Nueva York tiene el deber de proteger tanto a residentes como visitantes, por lo cual hemos realizado una gran inversión en estas medidas de salud pública”, dijo Palacio.

En Nueva York se le han administrado pruebas del Zika a más de 4,000 embarazadas, y en 56 casos, los resultados fueron positivos. Lamentablemente, ya un bebé nació con microcefalia en la ciudad.

(Pedro F. Frisneda colaboró con esta historia)

Más fumigaciones

El Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York anunció una nueva ronda de fumigaciones con pesticidas esparcidos por camiones en el área del cementerio Baron Hirsh Cemetery en Staten Island, este jueves 8 de septiembre entre las 7:30 p.m. hasta las 6:00 a.m. del viernes, con el fin de reducir y controlar la actividad de los mosquitos que transmiten el virus del Nilo Occidental y que podrían ser portadores del virus del Zika. Para conocer los horarios y las zonas de fumigaciones puede visitar la página www.nyc.gov o llame al número 311.

Mosquito no está en NY

Aunado a la información que sobre el Zika el Departamento de Educación estatal ha enviado a los diferentes distritos escolares de la ciudad y el estado de Nueva York, los padres de niños que regresan hoy a la escuela deben saber que existe evidencia científica que explica el por qué los escolares en la Gran Manzana no corren riesgo de contraer el virus.

En primer lugar, las autoridades de Salud no han encontrado, ni en la ciudad, ni en el estado, la presencia del mosquito Aedes aegypti, que es la clase de zancudo que transmite el Zika. Por otro lado, el virus no propaga por contacto casual de una persona con otra. Sólo se puede transmitir por vía sexual o mediante transfusiones de sangre (o compartir agujas infectadas) y es poco probable que esto ocurra en la escuela.

Quienes están en mayor peligro ante el Zika son las mujeres embarazadas, porque el virus causa defectos de desarrollo y nacimiento en los bebés, como microcefalia. Sin embargo, en la mayoría de las personas (80%) que se infectan con Zika no se enferman o los síntomas por la enfermedad suelen ser leves, especialmente si se trata de personas sanas y jóvenes.

Medidas de prevención

Entre las medidas de prevención más importante para los que viven en la Gran Manzana y para quienes viajan a países afectados por el virus destacan:

Usar repelentes con el ingrediente activo DEET, que es efectivo contra los mosquitos.

Usar camisas de mangas largas y pantalones largos.

Asegurarse de que los lugares en los que viven o en donde se van a hospedar tengan mosquiteros y mallas de tela metálica en ventanas y puertas.

Elimine los lugares con agua estancada donde los mosquitos se pueden reproducir.

Para más información puede llamar al 311 o visitar: nyc.gov/health