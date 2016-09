Bares y cantinas sirven de pantalla para trata sexual de latinas, dice informe

WASHINGTON.- Desde California, hasta Nueva York, Texas, Florida y otros puntos del país, algunos bares y cantinas venden “algo más que bebidas” y se han convertido en lucrativos negocios “pantalla” para la trata sexual de jóvenes latinas, según un informe difundido este jueves.

El informe de la organización “Polaris”, titulado “Más que bebidas a la venta: Desvelando las redes de trata sexual en bares y cantinas estadounidenses” describe cómo estas “casas de cita con fachada comercial” continúan operando con impunidad, bajo la apariencia de bares o clubes nocturnos comunes.

En concreto, el documento describe en sus 33 páginas varios casos descubiertos en Houston (Texas), West Palm Beach (Florida), y otros lugares del noreste de Estados Unidos, aunque también se han registrado casos en 20 estados y en Puerto Rico.

