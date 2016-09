Agenda NYC: los eventos que no se pueden perder esta semana

El Gran Combo, Molotov y la Banda El Recodo visitarán nuestra ciudad, en una semana llena de buena música y cultura para despedir al verano

Jueves 8

Exposición: Sueños de color

El ex bailarín puertorriqueño Ernesto Camacho presenta su primera exhibición de arte, “Dreams of color”, hasta el sábado 24 de septiembre. La suya es una muestra que pretende celebrar y honrar a los bailarines negros en la historia del ballet. En el Poe Park Visitor Center (2640 Grand Concourse, Bronx). Gratis.

Animación en Espanish

El MoMa acogerá del 7 al 15 de septiembre una muestra del mejor talento español en materia de animación. La exposición “From Doodles to pixels” (de garabatos a píxeles) hace un repaso por los últimos cien años de historia de un arte que en el país del flamenco está a la vanguardia de Europa y contará con los trabajos de maestros como K-Hito, Francisco Macián, Isabel Herguera, Javier Mariscal y Rodrigo Blaas, entre otros. En el MoMa (11 W 53rd St, Manhattan). De 10:30 am a 5:30 pm.

Viernes 9

Concierto: El Gran Combo

El conjunto salsero más célebre de Puerto Rico, también conocidos como “La Universidad de la salsa” cumplen 50 años de carrera musical y para celebrarlo nada mejor que reunirse con los nuyoricans en una fiesta en la que no faltarán temas como los míticos “Falsaria”, “Un verano en Nueva York” y “Gotas de lluvia”. En Kupferberg Center for the Arts (65-30 Kissena Blvd, Flushing, Queens). Desde $35. 8 pm.

Cine: Landfill Harmonic

La película documental sobre la orquesta paraguaya sensación que toca instrumentos hechos de basura, se estrena el 9 de septiembre en Nueva York. Ganadora del Premio Humanitas y del premio del público en el AFI Fest y en SXSW, Landfill Harmonic narra la historia de “La orquesta de reciclados de Cateura”, compuesta por niños que viven cerca de uno de los basureros más grandes de Sudamérica. En el Cinema Village ( 22 E 12th St, Manhattan). Niños $8/adultos $12.

Cine: Blues Brothers

No se pierdan el clásico musical de los ochenta, donde el fallecido John Belushi y Dan Aykroyd cuentan con la participación estelar de algunas de las leyendas más grandes del blues: Aretha Franklin, Ray Charles , John Lee Hooker y hasta el mismísimo James Brown. En McCarren Park (Entrada por Bedford y Lorimer St., Brooklyn). Gratis. Se recomienda llegar antes de las 7:30 pm.

Sábado 10

Concierto: Gipsy Kings

25 años después de publicar su primer álbum y dar la vuelta al mundo con sus guitarras españolas, los Gipsy Kings siguen dando guerra y haciendo honor a sus raíces flamencas con su último trabajo musical, “Savor Flamenco”. En el Beacon Theater (Broadway St, Manhattan). Desde $77.50. 8 pm.

A bailar en Bryant Park

Cada sábado, hasta el 24 de septiembre, la compañía de danza fundada por José Limón, que este año cumple su 70 aniversario, ofrece una clases gratuitas de baile en Bryant Park. No importa la edad ni el nivel ¡están todos invitados! 10 am. Gratis.

Teatro: Burundanga

Sylvia y Berta están desesperadas por averiguar lo que esconde Manel, el novio de Berta. ¿Cómo lo consiguen? recurriendo a una droga, la burundanga, que funciona como una “pócima de la verdad”. Las risas están garantizadas en esta comedia negra que demuestra que, a veces, la realidad puede superar hasta tus peores imaginaciones. En Repertorio NYC (138 East 27th Street, Manhattan). Desde $17. 8 pm.

Domingo 11

Concierto: Banda el Recodo

La música regional mexican sigue reuniendo a cada vez más “fieles” en Nueva York, que se dan cita cada domingo en las “noches mexicanas” que se organizan en la sala Boom. Esta semana no se pierdan a “la madre de todas las bandas”, La Banda el Recodo de Cruz Lizárraga, donde seguro no faltará un homenaje al recientemente fallecido Juan Gabriel. En La Boom (56-15 Northern Blvd, Woodside, Queens). $40.

Expo: perdidos en el viejo Nueva York

A photo posted by Ricardo Mena (@cabezabajo) on Aug 10, 2016 at 2:32am PDT

No pierda la oportunidad de ser la envidia de todo Instagram después de posar en el puente de Brooklyn en 1903 o la estación original de Penn Station tal y como lucía en 1935. Este viaje en el tiempo es posible en la exposición “Lost in old New York” que cubrirá las paredes del museo de la ciudad hasta el 1 de octubre. En el Museum of City of New York (1220 Fifth Avenue y 103rd St., Manhattan). Adultos $14/entrada gratuita para menores de 20 años.

Cine: Irene Díaz

Después de conquistar la escena de música latina alternativa de California, La Angelina Irene Díaz se presenta en la costa este con sus canciones de letras románticas y su voz cautivadora y sensual que recuerda a otras divas modernas como Lana del Rey. En Subrosa (63 Gansevoort St, Manhattan). $15. 7 pm.

Lunes

Concierto: Molotov

Los roqueros mexicanos celebran sus dos décadas a la cabeza del rock latino con un concierto en el Irving Plaza (17 Irving Place, Manhattan) en el que sus seguidores podrán dejarse la voz reviviendo sus éxitos como “Gimme the Power”, “Puto” o “Frijolero”. La sátira política que siempre ha caracterizado sus letras no podía llegar en mejor momento. Desde $34.50.

