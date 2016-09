Sirvió a la comunidad en NY tras el 11 de septiembre y en Orlando tras el ataque en el Pulse

Hace 15 años, Nancy Rosado era oficial de la Policía de NY. Cuando se dio el ataque terrorista que destruyó las Torres Gemelas, ella ayudó a evacuar y atender a las víctimas y aún se pregunta por el destino de algunas personas que asistió en esos momentos. Y en 2016, en Orlando, ella es parte de las organizaciones de apoyo a los afectados de otra tragedia: el ataque en el club Pulse

Quince años han pasado de la tragedia del 11 de septiembre de 2001 y Nancy Rosado, sargento retirada del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD), no ha dejado de pensar en el hombre que quería pasar a la zona de las dos Torres Gemelas en el World Trade Center, destruidas por el atentado terrorista para buscar a su esposa. Rosado lo tuvo que frenar, dándole palabras de aliento para que fuera a casa con su familia y esperara noticias de su amada, en medio del caos de aquel día.

“Me traería mucha paz a mi corazón y podré tener calma. Llevo 15 años pensando qué pasó con él, a su esposa, si sobrevivió”, expresó Rosado, entre lágrimas, en entrevista con La Prensa.

Rosado ha publicado en estos días en su cuenta de Facebook el video de un noticiero de 2001 donde aparece ella con el joven, pidiéndole a sus contactos le ayuden a localizar a esta persona que marcó su vida durante sus labores de rescate tras ese fatídico día.

Para esta puertorriqueña como para muchos sobrevivientes y familiares que vivieron de cerca esta tragedia, es difícil olvidarse de ese día y todo lo que sucedió después.

Cada año, cuando llega septiembre, es un mes difícil de sobrellevar, Rosado empieza a usar su camiseta alusiva a la fecha, frente a su casa, tiene un pequeño tributo y guarda entre sus recuerdos la gorra aún con polvo de aquellas cenizas que produjo el desastre de ese día.

“Me duele mucho recordar, porque pienso en aquellos compañeros, en esas familias, en toda esa gente que ya no está. Aún no sé ni cómo sobreviví, pensé en un momento que ese día iba a morir, pero sé que Dios me dejó por algo, porque tenía aún mucho por hacer”, expresó esta hispana, quien reside en Orlando desde hace unos años junto a su madre.

Recordó que aquel 11 de septiembre madrugó como todos los días para salir a trabajar a la oficina principal del NYPD. Luego se dirigió con un grupo de policías a darles una terapia de grupo en el sótano de la iglesia frente al edificio cuando los sorprendió el primer ataque.

“Son momentos que impresionan, se quedan para toda la vida con uno. Era un día bello con un cielo bien azul, lo aprecié cuando iba manejando a la oficina. En el sótano sentimos como un ruido fuerte con un eco que no cesaba, y salimos del lugar. Entonces vi que gente estaba corriendo hacia el suroeste y señalando hacia la zona de las Torres Gemelas, fue entonces que veo la primera torre con el fuego, no entendíamos muy bien qué pasaba, luego vino el ataque a la segunda torre y entendí que se trataba de un ataque terrorista”, dijo Rosado con voz entrecortada.

Rosado, quien llevaba 25 años de experiencia en el orden público, como policía sabía que su deber era servir a su comunidad y estuvo trabajando en las calles de Nueva York ese día, dirigiendo a las personas a que salieran de la zona afectada. “Vi gente que estaba como paralizada, muchos como este hombre que querían cruzar a ver a sus familiares y los teníamos que detener. En un momento corrimos dentro de una bola de humo, no veía nada, pensé que allí moría y de repente vi una luz, pensé que era esa luz de la que muchos hablan cuando te mueres, y era la claridad del cielo pues habíamos llegado al parque City Hall, entendí que estaba viva”, recordó. Y agregó: “vi rápidamente la escena de mi madre de aquella mañana que madrugó a hacerme café y me dio su bendición”.

Rosado logró llamar a su casa en horas de la tarde cuando regresó a su oficina y pudo hablar con su madre preocupada. Sin embargo, una vecina le había comentado que ella había visto a su hija en las noticias, al referirse al video ayudando al joven en medio del caos.

Fue hasta las dos de la madrugada cuando volvió a casa a ver a su madre. “Cuando me bajé del carro, con la ropa llena de polvo, iba caminando y vi a mi madre asomada esperándome, allí empecé a llorar”.

Ayudando a su comunidad en Orlando

Creyente en Dios, para Rosado su llamado al servicio es su misión en la vida. Se desempeña como líder demócrata, es vicepresidenta de la organización Misión Boricua, en Orlando, y cofundadora de Proyecto Somos Orlando.

Dijo que su experiencia en el 9/11 le ha servido para continuar su labor en la comunidad y nunca imaginó que una tragedia así se volvería a cruzar en su camino. Sin embargo, el pasado 12 de junio, las sombras de la ansiedad y el temor volvieron a aparecer con el atentado terrorista en la discoteca Pulse, en Orlando.

Rosado ha recibido tratamiento al ser diagnosticada con Trastorno de Estrés Post Traumático (PTSD por sus siglas en inglés) y sabe que curar las heridas del alma requiere tiempo: “no se puede olvidar lo que pasó, pero tampoco se puede vivir con miedo. En medio de lo negativo, he visto que hay mucha gente que dijo presente, que hubo solidaridad, la gente se unió. No dejemos que ese sentimiento de unidad y de compasión solo aparezca cuando haya tragedias”.

En los momentos posteriores al ataque en el Pulse ella acudió al hospital Orlando Health y se dio cuenta de la presencia de muchas familias hispanas que esperaban noticias en su idioma, que buscaban saber de sus familiares y no sabían qué hacer en medio de la situación dolorosa.

“Me di cuenta de que casi el 90% de las personas en la sala de espera del hospital eran latinos, los anuncios los estaban dando en inglés, me acerqué y les pedí que lo hicieran en español y también que hicieran una oración para calmar a esas personas. Logré que dieran el anuncio en español y esas palabras de aliento que significan mucho para nuestra gente, es parte de nuestra cultura latina”, agregó.

Con este sentir, Rosado es cofundadora de Proyecto Somos Orlando, organización que da ayuda gratuita a muchos afectados por la tragedia del Pulse. Con su maestría en Trabajo Social y especialista en casos de trauma y prevención de suicidio, Rosado colabora con esta entidad y quien la necesite.

Entre sus recuerdos figura su gorra aún con polvo de aquel 11 de septiembre de 2001 y que también guarda su historia. “Semanas después del incidente, un señor la recuperó dentro de cosas que cayeron en el edificio de construcción en que él trabajaba, yo quería que él se quedará con ella, pero él insistió en enviármela. Nos conocimos luego, y nos mantenemos en contacto, creamos una conexión especial con él y su familia. Quisiera encontrar al hombre que ayudé ese día, guardo esa esperanza”.

—

Contacto

Cualquier persona que quiera contactar a Nancy Rosado, puede hacerlo a través de su página en Facebook: www.facebook.com/nancy.rosado.3979.

El atentado del 9/11 en cifras

Los atentados terroristas del 9/11 mataron a 2,966 personas, hirieron a más de 6,000 heridos. Los ataques fueron realizados con aviones secuestrados por militantes del grupo terrorista Al Qaeda y estrellados contra las dos Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington DC. Un cuarto avión secuestrado cayó en Pennsylvania cuando los pasajeros lucharon para frenar a los terroristas.

En Nueva York, los atentados fueron contra las dos Torres Gemelas de 110 plantas cada una, impactadas cada una por un gran avión de pasajeros. Otros cinco edificios del World Trade Center de Nueva York y sus cercanías resultaron destruidos o seriamente dañados.

Entre las víctimas del 9/11 se cuentan a 343 bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York, 23 policías del Departamento de Policía de la ciudad, 37 policías de la Autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y otros oficiales de agencias neoyorquinas del orden público (que en total perdieron a 72 personas).

La tragedia en el Pulse

49 personas murieron y 53 fueron heridas en el club nocturno Pulse de Orlando cuando un tirador abrió fuego contra los asistentes el 12 de junio de 2016. Es el peor atentado terrorista en Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001.