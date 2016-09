Rivalidad Guardiola-Mourinho estimula la reventa para el derbi de Manchester

La alta demanda de localidades para el derbi liguero de Manchester, del próximo sábado entre el United y City, ha hecho que salgan a la venta entradas en páginas especializadas de compraventa por cantidades en torno a las 800 libras (950 euros).

El primer enfrentamiento en la Premier League entre Pep Guardiola y José Mourinho (estadio de Old Trafford) es uno de los eventos marcados en rojo en el calendario por cientos de miles de seguidores de ambos equipos, y millones de seguidores del fútbol en general.

En varias páginas dedicadas a la compraventa de entradas, como StubHub o Viagogo, han aparecido ‘ofertas’ para el esperado derbi de hasta 800 libras (950 libras) por un pase individual.

Las entradas ofrecidas por ambos clubes para el encuentro, correspondiente a la cuarta jornada de la liga inglesa, se agotaron hace semanas.

City y United suman pleno de victorias esta temporada en la Premier League y comparten el liderado con el Chelsea de Antonio Conte, el otro equipo que ha ganado sus tres partidos disputados.

Look what arrived in the post, tickets to the swamp to watch shrek #mcfc #ctid #manchesterderby pic.twitter.com/fI4scILs5v

— MK Means Knowledge (@mk_means) September 3, 2016