Retrasos en varias líneas del subway de NYC por pasajero muerto

NUEVA YORK – Los usuarios de las líneas 4, 5 y 6 del subway de Nueva York experimentan retrasos este miércoles luego de que un hombre fuera impactado por un tren en Brooklyn. El individuo -que no ha sido identificado- falleció.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó que el incidente provocó un “impacto severo” en plena hora pico.

De acuerdo con informes preliminaries, el individuo fue impactado por un tren 6 que viajaba en dirección a Brooklyn poco antes de las 8 a.m.

#ServiceAlert: s/b 4, 5 & 6 trains, service changes, due to an unauthorized person on the tracks at 77 St. See https://t.co/vhZQ2kZ2vb

