Llegó el día: hoy tendremos iPhone 7

Apple presentará hoy el iPhone 7, mientras Sony, la PlayStation Neo

Hoy será un día con dos eventos importantes para el mundillo tecnológico: por un lado, se espera que Apple presente su nuevo iPhone; dos horas más tarde, Sony hará un anuncio, en el que los rumores más firmes hablan del primer vistazo a la PlayStation 4 Neo, la consola que actualiza la PS4 de 2013 y compite con la Xbox One S.

La invitación enviada la semana pasada lo dejó bastante claro: hoy a las 10 AM (hora de San Francisco) Apple presentará un nuevo dispositivo, y nadie duda que será la nueva generación del iPhone, los sucesores del iPhone 6 y 6S Plus, posiblemente denominados iPhone 7 y iPhone 7 Plus.

El evento de presentación, en el que también podrían anunciar una nueva versión de su reloj Watch, tendrá lugar hoy miércoles, en el Auditorio Bill Graham de San Francisco (California) a las 10 am, hora local. Se podrá ver la presentación por streaming, usando Safari en Mac o en iOS, o el navegador Edge en Windows 10.

Según los últimos rumores, incorporarán una nueva gama de colores, capacidades fotográficas avanzadas (con una cámara trasera dual, similar la del LG G5 o el Huawei P9), un diseño sin grandes modificaciones (con mismos tamaños, con pantallas de 4.7 pulgadas y 5.5 pulgadas, y un diseño como el de los modelos anteriores) y podrían tener tecnología IPX7 (serán resistentes al agua, pero no sumergibles). Las pantallas podrían ser TrueTone, como ya tiene el iPad Pro, y que usa un sensor para corregir el color dependiendo de la luz ambiente.

Se espera, asimismo, que la cámara dual del iPhone 7 Plus cuente con un gran angular en una de las lentes, estabilización óptica (como ya tiene el modelo Plus), resolución de 12 megapixeles y un flash de cuatro luces LED (para dar más luz y tener mayor control sobre la temperatura de color de la imagen), todo ello según las filtraciones del analista de KGI Securities Ming-chi Kuo, recogidas por sitios como AppleInsider, MacRumors y 9to5Mac.

El experto, que ha venido adelantando los lanzamientos de la empresa en los últimos años, avanzó que la capacidad mínima de almacenamiento de los nuevos dispositivos saltará hasta los 32 gigabytes (desde los 16 GB actuales), y contarán con variantes de 128 GB y 256 GB.

Además, el iPhone 7 Plus dispondrá de 3 GB de memoria RAM, mientras que el modelo más pequeño tendrá 2 GB. Ambos contarán con el procesador Apple A10, que funcionará a 2.4 GHz, una mejora sustancial respecto del A9.

Una de las grandes novedades será la eliminación de la tradicional salida analógica para los auriculares (un camino en el que también fueron Lenovo con su Moto Z y la china LeEco, y que cuenta también con el apoyo de Intel), que serán sustituidos por unos inalámbricos (que usarían una tecnología de vinculación tipo Bluetooth, pero propietaria), aunque el usuario mantendrá la opción de continuar usando un auricular convencional usando un adaptador que se enchufe al puerto Lightning.

El evento llegará para Apple en un momento sensible debido a que sus ganancias cayeron un 27 por ciento durante el segundo trimestre del año hasta los 7,800 millones de dólares, principalmente por el descenso en las ventas de los teléfonos iPhone. El gigante tecnológico con sede en Cupertino (California) vendió 40.4 millones de iPhones en el trimestre, comparado con los 47.5 millones del mismo periodo de 2015.

Esa caída de las ventas por segundo trimestre consecutivo propició una contracción del 14.6 por ciento en los ingresos, que totalizaron los 42,360 millones de dólares, frente a los 49,600 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

El iPhone supone aproximadamente dos tercios de las ventas totales de Apple, por lo que todos los ojos estarán pendientes de su actualización, aunque muchos analistas creen que será en 2017, al cumplir diez años, cuando la compañía presente un modelo con cambios más grandes.

Además, todo el mercado de smartphones está desacelerando. Para la consultora IDC en 2016 el crecimiento del sector será solamente del 1.6% con 1,460 millones de dispositivos vendidos, una gran diferencia sobre 2015, cuando se registró un sólido crecimiento del 10.6% respecto de 2014.

Los analistas apuntan a que el crecimiento este año se basará más en la sustitución de aparatos viejos que en la incorporación de nuevos usuarios.

Sony PlayStation Neo

El encuentro se llama PlayStation Meeting, y se hará en Nueva York. Será posible seguir la presentación, que comienza dos horas después de la de Apple, a través de su canal de YouTube. Las expectativas hablan de dos modelos que podrían presentarse: la PlayStation 4 Slim, y la PlayStation 4 Neo.

La PS4 Slim es, simplemente, la misma consola que vende desde 2013, pero con un formato más compacto, algo que ya hizo en versiones anteriores; no hay, por ahora, más novedades respecto de sus funciones. Sólo un gabinete más pequeño.

La PlayStation 4 Neo, por su parte,representa una actualización similar a la que hizo Microsoft entre la Xbox One y la Xbox One S; en el caso de la Neo, el gran cambio está en la parte estética (el gabinete es diferente) y en la incorporación de soprte para contenido 4K; para lograrlo, cambia el procesador AMD que le da vida, y que ahora corre más rápido (2.1 GHz contra 1.6 GHz, según varios rumores) y tiene más unidades computacionales (36 contra los 18 del modelo original), además de 8 GB de RAM GDDR5.

Así, los rumores sugieren que la PS4 Neo será el doble de veloz que la PS4 original. Y que de ahora en más los juegos tendrán que ofrecer soporte para esta nueva consola, pero que el uso de contenido 4K no es obligatorio (en buena medida porque muchos usuarios todavía no tienen pantallas con esa resolución).

Al igual que la Xbox One S, la PS4 Neo es un punto intermedio mientras ambas compañías (y Nintendo) preparan una nueva generación de consolas.

– Con información de EFE