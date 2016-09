Murió el exboxeador Bobby Chacon, el orgullo de Pacoima

Bobby Chacon, el legendario boxeador de Pacoima, California, perdió hoy su última pelea a los 64 años, confirmó Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Con profunda tristeza me he enterado que nuestro querido campeón Bobby Chacon murió esta mañana. Que Dios lo tenga ahora, descanse en paz”, escribió Sulaimán en su cuenta de Twitter.

Las causas de la muerte del “Schoolboy”, como se le conocía, no han sido reveladas.

El pugilista, que dejó un récord de 59-7-1, con 47 nocauts entre 1972 y 1988, había luchado por dos décadas contra la demencia.

Chacon nació el 28 de noviembre de 1951 en Pacoima, al norte del Valle de San Fernando y fue campeón mundial de peso pluma y super pluma.

Se le recuerda por la épica pelea ante Danny “Little Red” López en Los Angeles Sports Arena en 1974.

R.I.P Bobby Chacon. Always made everyone laugh and smile. You will be missed! pic.twitter.com/FT7JRpOxEw

RIP “Schoolboy” Bobby Chacon. Your legacy is secure as one of the great warriors to grace the ring 😢 #boxing pic.twitter.com/DQotzeI5QY

— Aris Pina (@PunchZoneAris) September 7, 2016