La hija del “Piojo” Miguel Herrera desata pasiones en Twitter con espectacular cuerpo

Mishelle "La Pioja" Herrera hace deporte, se pone a dieta y se somente a un entrenamiento intensivo para embellecer su cuerpo

Siempre envuelta en la polémica, la hija de Miguel “El Piojo” Herrera volvió a ser el foco de atención a través de las redes sociales, pero en esta ocasión no fue por su comportamiento o por algún pleito, sino por algo que dejará boquiabiertos a propios y extraños.

Resulta que Mishelle Herrera se sometió a dietas y a un entrenamiento intensivo desde hace varios meses para embellecer su físico y recientemente, la famosa “Pioja” compartió su nuevo look, en el que luce un cuerpazo con el que seguro robó uno que otro suspiro.

La hija del extécnico de la selección mexicana y actual estratega de los Xolos de Tijuana aseguró a través de los tuits que compartió que ya es una persona mucho más comprometida, sana e incluso recomienda a sus seguidores a hacer ejercicio, “porque sí te cambia la vida cañón y te comprometes contigo”.

“Ya soy mucho más comprometida y ver tipo todos los cambios que mi cuerpo está teniendo, desde que mi piel se ve más sana y mi pelo mucho más glossy, me está poniendo muy de buenas porque ya no tengo que ponerme un chorro de make up para que se vea bien y cosas así, así que neta estoy súper feliz”, expresó Mishelle Herrera.

En la imagen que comparte en su red social, la “Pioja” luce mucho más delagada, serena y sonriente, por lo que sin duda dio un cambio radical en su vida.

Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás! #GlowDeLibertad pic.twitter.com/x0MRDzMKa9 — Mish Ha (@mishelleha00) 1 de septiembre de 2016

Una de las últimas apariciones en público de Mishelle fue a mediados de 2015 en el aeropuerto de Filadelfia, cuando “El Piojo” Herrera intentó agredir al comentarista de TV Azteca, Christian Martinoli y en el que incluso “La Pioja” se vio involucrada encarando a Luis García, hecho que le costó al técnico el cargo al frente de la selección mexicana.