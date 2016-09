Hasta los partidarios de Trump apoyan una reforma migratoria con ciudadanía, dice encuesta

Trump sigue prometiendo la deportación masiva y un muro en la frontera sur, aunque la mayoría de sus partidarios no está de acuerdo con esa visión

WASHINGTON.- El aspirante presidencial republicano, Donald Trump, insiste en la deportación masiva de los inmigrantes indocumentados pero la mayoría de sus partidarios apoya una vía para su eventual ciudadanía en EEUU, según una encuesta difundida este miércoles.

La encuesta de la cadena por cable CNN, realizada entre 1,001 adultos entre el 1 y 4 de septiembre pasados, indicó que el 88% de los estadounidenses apoya una legislación que incluya una vía hacia la eventual ciudadanía de ciertos inmigrantes indocumentados.

Los encuestados respaldan una legalización y eventual ciudadanía de indocumentados que lleven años en EEUU, tengan empleo, hablen inglés, y estén dispuestos a ponerse al día con el pago de impuestos.

Un 80% de los partidarios de Trump también apoya ese tipo de medidas, en claro contraste con lo que receta el magnate empresarial para resolver el problema de la inmigración ilegal en EEUU.

Entre los partidarios de la candidata presidencial demócrata, el 94% apoyaría ese tipo de legislación, según el sondeo.

En 2014, cuando CNN hizo una pregunta similar, el margen a favor de la eventual ciudadanía, en vez de la deportación, fue de 81% contra 17%.

En términos generales, el 51% de los encuestados dijo que la legalización debe ser la principal prioridad migratoria del gobierno; el 36% escogió como prioridad el frena la inmigración ilegal, y sólo el 11% escogió la deportación.

Es más, dos terceras partes de los estadounidenses se oponen a políticas centradas únicamente en la deportación, mientras que un 30% las apoyan. En noviembre de 2015, el margen fue de 63%-35%, respectivamente.

En el último año, el porcentaje de personas opuestas a la idea de Trump de construir un muro saltó al 58%, en comparación con el 52% en septiembre de 2015.

El sondeo se hace eco de la encuesta Gallup de julio pasado, en la que el 84% de los votantes -91% demócratas, 85% independientes, y 76% republicanos- apoyaron la legalización y eventual ciudadanía de la población indocumentada, siempre y cuando reúnan todos los requisitos.

La encuesta de CNN destacó que, pese al enorme apoyo a una reforma migratoia, Clinton y los demócratas pro-inmigrantes “no se han definido lo suficiente en el tema de inmigración ante la mayoría del electorado”.

Para Frank Sharry, director ejecutivo de “America´s Voice”, la encuesta no deja dudas de que los votantes estadounidenses apoyan una reforma migratoria con una eventual ciudadanía para los inmigrantes “sin papeles”.

“Pero esta encuesta también contiene una advertencia para los demócratas: el extremismo de Trump no es suficiente. Si los demócratas en el resto de la papeleta no enfatizan de mejor manera y no presionan en los asuntos migratorios, desperdiciarán una buena oportunidad para conectar con la vasta mayoría de los estadounidenses” que apoyan la reforma migratoria, djio Sharry en un comunicado.

La encuesta tiene un margen de error de más o menos 3,5 puntos porcentuales, y fue realizada después de que Trump repitiera el miércoles pasado su promesa de deportar a los once millones de inmigrantes indocumentados y construir un muro en la frontera sur, pagado por México.

Sin embargo, algunos republicanos de corte moderado, especialmente en distritos vulnerables y con alta concentración de hispanos, no apoyan las políticas migratorias de Trump.