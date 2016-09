Eva Longoria se suma a último empujón para promover voto latino a Clinton

A 60 días de las elecciones presidenciales, la actriz Eva Longoria instó este miércoles a las latinas a que se sumen al grupo “#MujeresforHillary”, como parte de una movilización nacional del voto latino a favor de la demócrata Hillary Clinton.

“Como una latina de Texas, me siento orgullosa de ser parte de #MujeresforHillary. Por eso me emociona invitarte a que te sumes a este grupo de fuertes latinas, para asegurar que elegimos a nuestra primera presidenta”, dice Longoria en su cuenta en Twitter, al lanzar una invitación para inscribirse en el grupo.

Proud to announce #MujeresforHillary. Please join us in helping elect our first presidenta! https://t.co/hiMkDDXPy9 pic.twitter.com/0XS7l0hk0r

— Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) September 7, 2016