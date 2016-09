¿ Es la joven a la que Belinda expulsó de su concierto exnovia de Giovani dos Santos?

Después de "invitar" a una chica a abandonar su concierto, se han sabido más detalles sobre lo que pudo motivar a la mexicana a llegar a ese extremo

El vídeo de la cantante Belinda increpando desde el escenario a una de las asistentes a su concierto del pasado 2 de septiembre en Xalapa (Veracruz) no tardó en volverse viral en las redes sociales al revelar la cara menos amable de la joven mexicana, quien no dudó en recriminar su actitud “aburrida” y su mala cara a “una niña fresa” que se encontraba entre el público, invitándola incluso a marcharse del recinto si el espectáculo no era de su gusto.

Sin embargo, ahora parece haberse desvelado cuál fue la verdadera razón de que la intérprete perdiera los nervios en plena actuación, ya que la joven con la que se encaró podría ser nada más y nada menos que una antigua novia del futbolista Giovani dos Santos, con quien Belinda mantuvo un intermitente noviazgo durante años, tal y como se hacen eco varios medios mexicanos.

El nombre de la joven en cuestión sería Mariana Villalobos Leal, a la que en 2012 ya se le relacionó sentimentalmente con el deportista. Mariana habría acudido al concierto de Belinda acompañada de su actual pareja invitada por los propios promotores del espectáculo, una presencia que finalmente no habría agradado demasiado a la cantante.

Por el momento, Belinda no se ha pronunciado acerca del incidente en sus redes sociales, donde únicamente se ha limitado a publicar imágenes de sus conciertos junto a mensajes de cariño dedicados a sus fans.

Lo que sí que no tuvo ningún problema en dejar claro durante una de sus últimas entrevistas fue que su romance con Giovani no había significado tanto en su vida como en un principio podría pensarse, ya que nunca estuvo realmente enamorada de él.

“En ese momento estaba en una burbujita, pero hoy que lo veo unos años después, solamente fue un amor muy lindo, muy bonito, pero no es el amor de mi vida. Y te puedo decir que hasta hoy yo no me he enamorado de verdad”, explicaba la estrella del pop Vanity Fair México.

“Pensé que sí, pero no. Todavía no me he enamorado así. Estoy muy joven y creo que he sido bastante inmadura en ese sentido”