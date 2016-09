¿Eiza González y Calvin Harris son novios? Así respondió la actriz

Después de que hace unos días salieran a la luz unas fotografías de Eiza González tomada del brazo del DJ Calvin Harris, la actriz mexicana se niega a hablar de su relación con el ex de Taylor Swift.

“Quiero mantener mi vida en privado. Una vez escuché a Kevin Spacey decir algo que realmente resonó conmigo. Dijo: ‘Si la gente sabe demasiado sobre mí, cuando vean los personajes que interpreto solo verán a Kevin. Quiero que vean al personaje al que le estoy dando vida’. Así que eso es lo que quiero hacer en el futuro”, dijo a Variety Latino.

Cuando se le cuestionó si deseaba agregar algo respecto al tema con Calvin, ella solo dijo “nada”. Ninguno de los dos ha declarado algo que niegue o confirme esta relación.

Get it 🔥🔥🔥RT @summerwithseth: me @ my tv during the theme song #FromDuskTillDawn pic.twitter.com/6QaxUHf0nz

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) September 7, 2016