EEUU será el destino de más de 127,000 niños refugiados en 2016, dice informe

Muchos de los niños huyen del trauma de la violencia y requieren ayuda, aseguran expertos

WASHINGTON.- EEUU debe prepararse para la llegada de más de 127,000 niños refugiados o inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales sufren las secuelas de la violencia en Centroamérica, según un informe divulgado este miércoles.

El informe elaborado por el grupo sin fines de lucro “Child Trends” describe, al igual que otros documentos en años recientes, el rosario de traumas y demás problemas que afrontan los niños que huyen de la violencia, e instó al gobierno de EEUU a que tome medidas para protegerlos.

Según el documento de 25 páginas, el número de niños refugiados o migrantes a lo largo de 2016 sería un aumento respecto a la cifra de menos de 100,000 del año pasado.

La proyección de “Child Trends” indica que unos 37,500 niños recibirán la designación oficial de refugiados o asilados políticos, mientras que otros 90,000 entrarán de forma ilegal, con o sin la compañía de un adulto.

Tan solo la Patrulla Fronteriza calcula que 75,000 niños cruzarán solos la frontera de México a EEUU entre octubre de 2016 y marzo de 2017, y la mayoría no tendrá representación legal. En 2o15, miles de niños, la mayoría menores de 6 años de edad, fueron trasladados a centros de detención.

En declaraciones a este diario, David Murphey, autor del informe, explicó que los niños ya llegan a EEUU con el trauma de huir de la violencia, y el gobierno tiene la obligación de atenderlos para que más adelante puedan contribuir a la sociedad.

“Queremos que las autoridades entiendan que si no toman medidas de intervención con estos niños, no es difícil imaginar las tremendas consecuencias que la falta de atención tendrá en sus vidas a largo plazo”, señaló.

“No estamos exagerando: muchos de estos niños han escapado de indecible violencia, han tenido que separarse de sus familias… sin una red de apoyo legal, psicológico o social, estos niños afrontarán problemas en las aulas y en otras áreas de su vida”, advirtió Murphey, autor del informe “Moving Beyond Trauma: Child Migrants and Refugees in the United States”.

El informe indicó que, además del clima de violencia que han dejado atrás, muchos niños corren el riesgo de ser víctimas de la discriminación o del acoso de otros niños, y de desarrollar problemas académicos y de ajuste social en Estados Unidos.

Eso sin incluir los problemas que algunos menores afrontan desde ya en centros de detención para familias, o cuando son entregados a personas no calificadas para cuidar de ellos.

El informe, financiado por la Fundación Annie E. Casey, también señaló que, en la actualidad, alrededor de un millón de niños viven “sin papeles” en Estados Unidos, la mayoría de los cuales carece de representación legal.

El documento fue divulgado en unos momentos en que el Departamento de Estado y otras agencias del gobierno aseguran que han redoblado esfuerzos para ayudar a los niños refugiados, en particular a los que huyen de la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Para reducir la posibilidad de que los niños sigan sufriendo traumas, y para ayudarlos en su integración a EEUU, el informe recomienda que las autoridades garanticen su seguridad física y su acceso al debido proceso; acceso a un abogado durante su proceso de asilo o de deportación, y que aumenten la capacitación de los agentes fronterizos para lidiar con niños que han sido víctimas del tráfico de personas.

También pide que EEUU impida la separación de padres e hijos, y que las comunidades locales reciban fondos adecuados para poder recibir a estos niños

El caso de Amarilda Estevez

Amarilda Estevez no figura en el informe de “Child Trends” pero ella y sus hijos son un microcosmo de la situación que afrontan miles de familias migrantes en EEUU.

Estevez, de 35 años, emigró junto a sus dos hijos menores en abril de 2015 por la violencia generalizada en Guatemala y por la violencia doméstica a la que la sometió su pareja de entonces.

“El que fue mi pareja me atacó con un machete, delante de mi hija que tenía cinco años, pero anda libre sin consecuencias… tengo las pruebas, tengo las cicatrices en la cabeza, las manos, la cara”, explicó Estevez, al describir fotos y un artículo de prensa sobre el crimen, publicado en su país.

Estevez se trasladó de Maryland a otro estado -que no divulgaremos para su protección- hace un mes y medio con sus tres hijos, dos nacidos en Guatemala y una bebé de seis meses, nacida en EEUU.

Su abogada inició un trámite de asilo político en marzo pasado.

“Las cosas en mi país están muy complicadas, hay mucha violencia de género, y espero que las autoridades me aprueben mi asilo”, afirmó Estevez.

La ONU también condena situación de refugiados

El informe de “Child Trends” se suma al creciente número de agencias y entidades que han sonado la alarma sobre los problemas que afrontan los niños que califican para refugio o asilo en EEUU.

En dos informes emitidos el pasado 18 de agosto, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), instó a EEUU, México, Canadá y otros nueve países receptores de refugiados a que establezcan una estrategia global para proteger a los niños.

ACNUR criticó que en la mayoría de los 12 países analizados, quienes solicitan asilo político siendo siendo sancionados por entrar o permanecer ilegalmente en el país, y hasta pueden tener que compartir celda con criminales.