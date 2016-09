Canciller Fariña enumera retos de los estudiantes latinos

Asegura que mejorar en lectura y no faltar a la escuela son dos de las principales áreas en las que los hispanos deben trabajar fuerte tras su regreso a clases

Este jueves más de 1 millón de estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York están de regreso a clases, y aunque son muchos los retos que los alumnos enfrentan, entre los latinos hay dos metas concretas por lograr: mejorar en lectura y disminuir las ausencias.

Así lo manifestó la canciller de Educación, Carmen Fariña, quien a pesar de sentirse satisfecha por el aumento de jóvenes hispanos graduados, que en los últimos siete años pasó de 53% a 64%, insiste en que hay que seguir trabajando fuertemente.

La funcionaria asegura que una mejor educación, en la que se vincule más a los padres, no solo ayudará a los estudiantes a superar esas cifras, sino también hará que los egresados de las escuelas lleguen a la universidad y tengan trabajos mejor remunerados.

Canciller ¿cuál es la meta primordial que quiere lograr en este nuevo año escolar entre los estudiantes hispanos?

“La cosa principal es que los padres se aseguren de que los niños vayan a la escuela todos los días, porque con dos días que pierdan, pierden una semana de enseñanza. Es importante entender que la escuela es para todos los dias; en cada momento se está aprendiendo algo nuevo”.

¿Qué otra necesidad fundamental ve entre los estudiantes latinos?

“Hay que trabajar más en la lectura, incluyendo los sábados y domingos. Es necesario que los estudiantes lean al menos media hora cada día, cualquier libro, un libro por placer, porque si un niño no aprende a leer bien, no va a poder continuar teniendo avances en su enseñanza. No va a poder aprender”.

¿Y en esa tarea cuál es el mensaje para los padres?

“Hay que estar involucrados. Hay muchas maneras de negociar, de motivarlos (a los niños) y decirles: ‘hasta que no leas media hora no puedes mirar la televisión’ o ‘si lees cada día más te doy más libertad de jugar’. Creo que como adultos también hay cosas que no nos gusta hacer. A mí, por ejemplo, no me gusta lavar los platos, pero si sé que después de lavar los platos me voy a tomar un café, entonces lo hago. Los padres tienen que hablar como negociantes y darse cuenta que es importante tener reglas en la casa y ser ejemplo en cosas como leer el periódico en frente de sus hijos. Hay que enseñar que leer en casa es importante. Mis padres nunca fueron más del tercer grado, porque en esa época era difícil, pero siempre había periódicos en casa”.

¿Leer desde muy niños puede cambiar tanto la vida de los estudiantes?

“Si no lees bien cuando llegas a tercer grado, todo se hace más lento. Un niño tiene que aprender a leer en segundo grado y si no es así, se atrasa seis meses de enseñanza. Por eso hay que empezar a aprender a leer en prekinder”.

¿Y cómo ve a los estudiantes latinos en asuntos como la deserción escolar?

“Creo que los latinos se han movido mucho y hay menos índices de retiro (apenas 11% comparado con el 27% en el 2005), pero todavía falta más por hacer. Graduarse solo es el principio del camino. Lo que tenemos que lograr es que los niños vayan a la universidad y que logren trabajos buenos. Hay muchos planes y becas para yudar a los niños cuando terminan la escuela y muchos padres no saben cómo aplicar. Todo está ahí para ayudarlos”

¿Cómo puede hacer un padre de familia para recibir ayuda?

“A cualquier padre que necesite la ayuda que sea o enterarse de algo, le digo que vaya a las escuelas. Todas tienen un coordinador de padres y este año particularmente tienen materiales de apoyo. Los pueden ayudar incluso en cosas como traducciones, asistencia social, cualquier material de ayuda está al alcance de sus manos”.