Cámara hispana de comercio llama a loncheras a estacionarse en centros de votación el 8 de noviembre

Grupo de comerciantes lanza la iniciativa para alentar a los vendedores de tacos a participar cívicamente y registrar votantes antes de las elecciones de noviembre.

Desde que Marco Gutiérrez, el supuesto líder de “Latinos por Trump” dijo por televisión que si Donald Trump perdía las elecciones la nación se vería amenazada con el surgimiento de “una lonchera de tacos en cada esquina”, no han cesado los chistes, pero tampoco las ideas sobre como usar el tema en contra del magnate neoyorquino.

Una de las iniciativas más celebradas es la de alentar a los pequeños negociantes de las famosas loncheras a que participen directamente en el quehacer cívico del país y esta semana, líderes de la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos dijeron que sería ideal ver “una lonchera en cada centro de votación el 8 de noviembre”.

Líderes de la cámara, que por primera vez ha apoyado a un candidato presidencial -Hillary Clinton-, lanzaron la idea de que las loncheras también hagan registro de votantes. Pablo Manríquez, portavoz de la cámara y Albert Morales, vice presidente de asuntos gubernamentales de la misma, iniciaron este miércoles la página de Facebook GUAC the VOTE, para difundir la iniciativa.

Manríquez dijo que no se trata de un esfuerzo organizado sino que se lanza de forma informal, como un “llamado a la acción” para estos pequeños negocios que son las loncheras de venta de tacos.

“Los taco trucks son negocios pequeños y estos son la comunidad”, dijo Manríquez. “Nuestra organizacion existe para elevarlos, pero por el momento lo que queremos es entender y observar este fenómeno”.

Entretanto, Twitter reportó que han comenzado a surgir las “trocas” de registro de votantes.

#EastLV office invites you to come do Voter Registration with us at our local taco trucks! #Latinos @nvdems https://t.co/SEEOat9S0T — Steve Flores (@steveiswithHER) September 2, 2016