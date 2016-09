Video: Fue por un café al Starbucks y ya lleva cinco días desaparecida

Tammy tiene problemas de salud y sufre efectos secundarios por la medicación

Tammy Kim, la mujer de 26 años que fue vista por última vez en un Starbucks en Nueva Jersey, lleva ya cinco días desaparecida. La última vez que la mujer fue divisada se encontraba en un Starbucks cercano a la autopista 23, en Franklin Borough.

La joven, una aspirante a profesora y artista, iba habitualmente a trabajar a ese café. Kim no conduce, por lo que su padre la llevó en coche a la zona sobre las 10 a.m. del jueves. La alarma saltó cuando, al ir a recogerla sobre las 12 del mediodía como habían acordado, ya no estaba ahí.

La madre de la desaparecida, Christine Kim, contó ante las cámaras de televisión que su hija “sufre muchos problemas de salud y efectos secundarios por la medicación; no sabemos en qué estado puede estar”.

Hipótesis de la policía

La Policía baraja varias posibilidades, las dos que toman mayor fuerza son que Tammy haya tenido algún problema médico y comenzara a deambular por las zonas cercanas, o que se montó con alguien en un coche. Cualquiera de las anteriores, serían conductas extrañas en ella, según su familia.

Las autoridades examinan los videos de tres cámaras de seguridad de negocios cercanos que captaron a la desaparecida en las inmediaciones de la zona, entrando a varios negocios locales. Además, su ordenador fue encontrado a unas tres millas de donde la ubican las imágenes, en el exterior de un edificio de oficinas casi vacío en Munsonhurst Road. En el segundo piso de la estructura, estaba su teléfono móvil. Según Nevin Mattesich, de la policía de Franklin Borough, más pruebas no se encontraron en este escenario.

La joven tiene amistades en NYC y Ausbury Park, y es en esas zonas donde la policía espera que alguien la reconozca en las fotos y ayude a encontrarla.

La familia pide ayuda al público

La madre pidió la ayuda de la ciudadanía para encontrar a su hija, a quien describió como una joven ” inteligente, trabajadora y formada profesional con muchos talentos y un futuro brillante” que “simplemente está enferma y perdida, y podría estar herida en algun lugar necesitando ser encontrada”.

La última vez que fue vista, llevaba una camiseta marrón, y pantalones de chándal grises y un bolso del Gato Félix. La policía de Franklin pide que cualquiera con información sobre el caso conctacte con el 973-827-770.