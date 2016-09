Un inmigrante se hace director de cine para contar las historias de su gente

Baltazar Rodriguez lleva a la pantalla un tema que hasta ahora nadie ha tocado: la separación de las familias inmigrantes por las deportaciones. Su sensibilidad como inmigrante y nuevo cineasta lo llevó a hacer de su héroe a un joven indocumentado.

El cineasta Baldemar Rodríguez tiene un claro recuerdo de haber venido a este país a los tres años con su mamá y hermanos, luego que su papá mandó llamar por ellos.

“El vino primero, y logró un trabajo de conserje en el distrito escolar de Pasadena, en Texas, luego vinimos nosotros y comenzamos nuestra transición de la pequeña ciudad de Valle Hermoso, en Tamaulipas a la vida en los Estados Unidos”, comenta Rodríguez.

La transición fue difícil, pero la vivieron juntos, papá, mamá y cuatro hermanos. Años después, cuando Baldemar trabajaba como editor y camarógrafo del Canal 2 de NBC en Houston, comenzó a recibir video de noticias sobre las redadas de inmigrantes que comenzaron después del ataque terrorista del 9/11, bajo el gobierno de George W. Bush.

“Como era el editor yo tenía que ver todo. Me di cuenta que estaban separando a las familias, y que comenzaba a hablarse de los centros de detención de migrantes”, recuerda. “Pero terminábamos dando notas muy cortas y superficiales, se llevaron a tantos ‘ilegales’, pero no hablaban de lo que estaba pasando realmente”

El tema de la separación familiar debido a redadas y deportaciones se convirtió en una obsesión para el joven aspirante a cineasta desde aquel momento. Han pasado casi 15 años, y tras muchas dificultades y mucho trabajo, su película “In Search of the American Dream” se estrenó en Los Angeles y Nueva York en las últimas dos semanas.

Es un film independiente, realizado con donativos y años de dedicación, que le demostró a Baldemar todo lo que uno puede hacer si tiene las ganas, pero también, lo difícil que puede ser para un latino que quiere contar una historia difícil, en la que las autoridades estadounidenses no quedan muy bien paradas.

La película es un tipo de “road movie”, que transcurre entre el momento en que los padres de David -interpretado por Baldemar- son arrestados por error en una redada a la casa de unos coyotes y encarcelados con cargos federales. David, el mayor de seis hermanos, toma la decisión de escapar con ellos para impedir que los separen, como está a punto de ocurrir: los pequeños en manos de “Foster homes” y los grandes en centros migratorios de detención.

Son más de dos horas de drama en los que no hay espías, ni terroristas, ni las usuales tramas de tantas películas policiales o de acción: se trata de una familia que lucha por permanecer junta y un sistema que busca separarlos para hacer cumplir leyes que no fueron escritas con la humanidad en mente.

En un principio, los padres de los niños actores y la joven actriz Shaina Sandoval, que hace el rol de su hermana segunda, Angélica, no podían creer que esto ocurriera en realidad en los Estados Unidos.

“Me senté con los actores y sus padres para que se dieran cuenta en qué era lo que su hijo o hija iban a participar, no quería abusar del tema político. Pero ellos me preguntaban… ¿es verdad todo esto? La misma Shaina no lo podía creer, ella es latina, pero nació aquí y no tenía ni idea de que esta era la realidad de millones de personas”.

Baldemar Rodríguez escribió el guión, dirigió la película e hizo el papel principal. Y también pasó años buscando donantes para completar cada parte de la película, desde filmación hasta post producción.

“No es fácil sacar el dinero para una película. Hay resistencia a ciertos temas, a invertir si no están garantizados los millones en taquilla, etc”, explica el cineasta, quien tenía “veintipico” cuando empezó el proyecto y ahora tiene 41 años.

El guión fue escrito en 2006, e inicialmente se llamaba El Nacional. “Pero nadie quiso involucrarse, decían que el concepto era muy políticamente controversial”.

El tema de las redadas, la separacíon familiar y los centros de detención no se hizo candente hasta mucho después que Baldemar comenzó su proyecto, pero más adelante, fue la idea de enviar un mensaje sobre la separación de familias lo que le ganó el apoyo de Lupe Fraga y Michele Fraga, de Tejas Office Products, quienes proporcionaron los primeros fondos para la película y ayudaron a conseguir otros donantes. La Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes NALIP, le dio también un empujón.

Ahora que la película está terminada, viene la lucha por lograr que la vea la mayor cantidad de personas posible. Después de premieres en LA y NY y su presentación por una semana en cada ciudad, si no hay éxito con la distribución comercial, el director espera poder impulsar la película por medio de organizaciones como NCLR, Lulac, mostrarla en escuelas, colegios y centros comunitarios.

“Hoy en día hay formas de mandar la película a cualquier sitio por remoto que sea”, dijo. “Queremos llegar a las comunidades pequeñas porque sabemos que la gente se verá reflejada y espero que la película genere discusión sobre un tema del que no se habla lo suficiente”.

Baldemar tiene en mente la continuación de la película, que termina con un típico “cliffhanger” o gancho, de donde la historia puede despegar de nuevo, pero ya está ocupado adaptando una obra de teatro que dirigió recientemente en Texas, una comedia llamada “Las Nuevas Tamaleras”.

“Yo tengo el sueño del cine y de representar a mi herencia, a mi cultura y a nuestros talentos con historias nuevas e innovadoras para la gran pantalla”, afirma. “Es una lucha, pero estoy comprometido a seguir adelante”.

Para más información sobre la película, como adquirirla o como traerla a su comunidad, puede comunicarse con el cineasta en la página de Facebook de la película https://www.facebook.com/mydreammovie

Datos Biográficos

Baldemar Rodríguez, 41 años, oriundo de Valle Hermoso, Tamaulipas

Inmigró a Estados Unidos a los 3 años con sus padres y hermanos

Estudio teatro y cine en la Universidad de Houston, donde se graduó en 2000

En 2001 fue seleccionado como “Media Artist” por la Comisión de las Artes de Texas.

Participó en programas del Hollywood Film Institute y NALIP

Premiado con el Telly Award y nominado a “Mejor Director” por los Imagen Awards en 2015.

En 2015 formó su propio estudio de producción Adelante Pictures

Aún vive en la ciudad donde creció, Pasadena, Texas.