Rumbo a Rusia 2018: Calendario de los partidos del Hexagonal Final de la Concacaf

La Concacaf confirmó el horario y los emparejamientos de los seis equipos para la seria de ida y vuelta que comprende la ronda final de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, conocido como el “hexagonal final”.

Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, y Trinidad y Tobago, aseguraron sus lugares en la última ronda de clasificación terminando entre los dos primeros de sus respectivos grupos de semifinales en los encuentros que concluyeron el martes en la noche.

La posición y el calendario para la ronda final se determinaron de acuerdo a la posición en la que cada equipo terminó en el grupo en la fase de semifinal. La siembra y el horario se determinaron a través de un sorteo realizado en julio.

Los tres mejores equipos del hexagonal, y un horario de diez partidos para cada uno de los participantes, se jugara de noviembre 2016 a octubre del 2017. Los tres primeros equipos avanzaran directamente a la Copa Mundial de la FIFA 2018 Rusia. El equipo del cuarto lugar avanzara a un partido de repechaje intercontinental que se disputara en noviembre de 2017 contra un equipo de la Confederación Asiática de Fútbol.

Calendario del Hexagonal de las Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018

Jornada 1 – viernes, 11 de noviembre de año 2016

EE.UU. vs México

Honduras vs Panamá

Trinidad y Tobago vs. Costa Rica

Jornada 2 – martes 15 de noviembre de 2016

Costa Rica vs EE.UU.

Panamá vs México

Honduras vs Trinidad y Tobago

Jornada 3 – viernes 24 de marzo de 2017

EE.UU. vs. Honduras

Trinidad y Tobago vs. Panamá

México vs. Costa Rica

Jornada 4 – martes 28 de marzo de 2017

Panamá vs EE.UU.

Honduras vs Costa Rica

Trinidad y Tobago vs. México

Jornada 5 – miércoles o jueves (7 u 8 de junio de 2017) TBD *

EE.UU. vs. Trinidad y Tobago

Costa Rica vs Panamá

México vs Honduras

Jornada 6 – domingo o lunes (11 o 12 de junio de 2017) TBD *

México vs. EE.UU.

Panamá vs Honduras

Costa Rica vs Trinidad y Tobago

Jornada 7 – viernes, 1 de septiembre de 2017

EE.UU. vs. Costa Rica

México vs. Panamá

Trinidad y Tobago vs Honduras

Jornada 8 – martes 5 de septiembre de 2017

Honduras vs EE.UU.

Panamá vs Trinidad y Tobago

Costa Rica vs México

Jornada 9 – viernes 6 de octubre de 2017

EE.UU. vs. Panamá

Costa Rica vs Honduras

México vs. Trinidad y Tobago

Jornada 10 (*arranque simultaneo) – viernes, 10 de octubre de 2017

Trinidad y Tobago vs EE.UU.

Panamá vs Costa Rica

Honduras vs México