‘Rica Famosa Latina 4’: 10 razones para ver estreno por EstrellaTV

Temporada 4 del reality show llega más violento que nunca

La nueva temporada de “Rica Famosa Latina” se estrena esta noche por la cadena Estrella TV en medio de mucha controversia. A la 4ta temporada del reality show regresan Niurka Marcos, Sissi Fleitas, Luzelba Mansour, Victoria del Rosal, Mayeli Rivera, Sandra Vidal y Andrea García.

“Rica Famosa Latina” es un programa que retrata la vida de un grupo de mujeres en Los Ángeles mientras navegan sus apretadas agendas entre su profesión, la familia, y las amistades. Estrella TV estrena la nueva temporada esta noche a las 7pm y estas son las razones para no perder detalle…

1. Victoria del Rosal vs Sandra Vidal

Nos da la impresión que la pelea entre ambas chicas fue un truco publicitario a pesar de que ambas dicen que todo es real. Se ha hablado mucho entre el enfrentamiento de las chicas y solo viendo la 4ta temporada la audiencia podrá ver que fue lo que pasó para que llegaran hasta derramar sangre.

2. Niurka Marcos

Sabemos que a donde la Cubana vaya, controversia la va a seguir. Con esto no decimos que Niurka sea la que provoca las enemistades, si no que ella es una mujer que habla sin pelos en la lengua. A veces hay gente que no acepta su forma de ser y repela contra ella de la forma tan directa en las que dice las cosas. Es interesante ver como Marcos da frente a las situaciones y como resuelve sus problemas.

3. Mayeli Rivera vs Sandra Vidal

La 3ra temporada finalizó con una pelea entre la esposa de Lupillo Rivera y la ex de Pablo Montero. Será interesante ver si estas dos logran formar una amistad o ver como siguen provocando encuentros violentos.

4. ¿Problemas en el matrimonio Rivera?

En el trailer (abajo) se puede ver que a Mayeli no le parece que Lupillo pase tanto tiempo fuera de casa. ¿Será que esto provocará problemas en el matrimonio? ¿Será que se espera una separación?

5. Pablo Montero

Aunque lo niegue, Sandra Vidal aún quiere a Pablo Montero, al menos así se percibe la edición que le dan en el reality. Durante esta 4ta temporada Montero tendrá una aparición. ¿Qué pasará? ¿Habrá más problemas entre Vidal y Montero o podrán llevar la fiesta en paz por el bienestar de Pablito?

6. Victoria del Rosal en el amor

Durante la temporada pasada, Victoria del Rosal sufrió un desamor. Su novio de la noche a la mañana la abandonó, la dejó sin respuestas a sus preguntas. Todo acabó muy mal entre los dos. El ni se dignó a regresar por sus cosas y mandó a alguien para que recogieran su ropa.

En el trailer se ve que el novio de Victoria está de vuelta. ¿Como es que Victoria lo perdona? ¿Estará tan necesitada de amor que no hubo más? ¿Cómo es que se da el perdón?

7. Sissi Fleitas vs Mayeli

En el avancé se puede observar como Sissi y Mayeli se van a los golpes. ¿Qué sucedió entre ambas? Será interesante verlo durante la 4ta temporada.

8. Andrea García

La hija de Andrés García es otra mujer que habla de frente. Por lo que se ve en el programa, es una mujer sensata y si llevas la fiesta en paz con ella, es buena onda, pero si le das una apuñalada por la espalda, es de armas tomar.

En el trailer se ve como tiene diferencias con varias de las chicas, incluyendo a su mejor amiga Niurka.

9. Viajes

Las chicas viajarán a España y a Hawaii durante esta temporada.

10. Más peleas

Solo miren el trailer a continuación para que vean todas las peleas que se avecinan durante la temporada 4 de “Rica Famosa Latina”.