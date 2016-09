El nuevo sabor de este condón es bastante exótico #CondomEmoji

Los famosos emojis han causado furor en todo el mundo y se han convertido en referentes contemporáneos.

El fin de semana fue publicado, a través de la cuenta de Twitter de Durex, un mensaje informando que lanzarían al mercado los nuevos condones sabor berenjena, con el hashtag #CondomEmoji. La publicación provocó reacciones de sus seguidores de manera inmediata.

En su cuenta de Twitter, Durex se ha mantenido insistente en que se incluya un nuevo emoji de preservativo, e invitó a todos los seguidores a retwittear el mensaje si estaban de acuerdo con esta idea.

La empresa lleva días publicando contenidos relacionados con los emojis, mismos que forman parte de la ya mencionada campaña #CondomEmoji

You got us, there’s no Eggplant condom! But why no #CondomEmoji? RT if you agree emoji makers should make one! pic.twitter.com/6H6AU6zkJ6

— Durex Global (@durex) 5 de septiembre de 2016