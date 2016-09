Neida Sandoval de su salida de Telemundo: ‘Era la primera en la lista’

"Me han quitado un trabajo pero no mi carrera"

A cuatro meses de su salida sorpresiva de Telemundo, Neida Sandoval rompió el silencio y en el show de Javier Ceriani, ‘Ceriani’ de Mega Tv, habló de todo, y aseguró que: “Llegó una nueva administración y decidió que yo era la primera en la lista con una ‘X'”.

La periodista hondureña fue una de las primeras entrevistadas en la nueva etapa de ‘Ceriani’, el programa de las 7 PM de Mega TV, y allí confesó que la salida de Telemundo la tomó de sorpresa:

“Yo trabajé 2 años (en ‘Un Nuevo Día’) y gané 2 Emmys Nacionales, uno con el programa con ‘Un Nuevo Día’, que es un programa donde pienso que siguen trabajando con muchas ganas mis colegas. También gané otro, el único que se ganó la cadena el año pasado por el especial investigativo ‘Muriendo por Cruzar’. Qué pasó en Telemundo no lo sé, llegó una nueva administración y decidió que yo era la primera en la lista con una ‘X’, y salí en pocos minutos para esa empresa en la que yo di muchísimo de mí”, explicó Neida.

Pero también le quiso dejar claro a Ceriani, que lo sucedido no puede borrar su carrera, aunque sí trajo inestabilidad en su vida.

“A mí me llevó por sorpresa que no me renovaran el contrato, nadie me avisó con anticipación que no me iban a renovar, no sé si hay alguna o dos o tres personas que me tienen en su agenda para que no continúe en este tipo de empresas, lo que puedo decir es que me han quitado un trabajo pero no mi carrera, esa la he construido yo por 37 años, y no quiero pensar que haya alguna persona que se esté dedicando a hacer este tipo de trabajo macabro, tratar de destruir la vida, porque no solo te afecta a ti, sino al bienestar de tu familia, eso es difícil, molesto”.

Dentro de la entrevista donde habló de su enfrentamiento con Donald Trump, de las próximas elecciones, y del poder de los latinos, Neida Sandoval confesó que a su salida de Telemundo le pidió ayuda a Don Francisco.

“Cuando Don Francisco entró a Telemundo, siempre me preguntaba ‘Neida, ¿cómo estás? ¿cómo te tratan?’… Lo llamé para pedirle que me incluyera en sus nuevos proyectos porque uno tiene que buscar, las oportunidades no llegan cuando uno está sentadito, muy pocas veces… Me devolvió la llamada como a las tres semanas, tuvimos una conversación breve, pero muy sincera, donde me dijo que no me podía ayudar en este momento, me dijo ‘estoy tratando de armar yo mi muñequito, no puedo ayudarte en este momento'”.

Pese al golpe, Neida asegura que no se da por vencida, que tiene nuevos sueños, proyectos, ganas de poner su propia fundación y aclaró que la televisión no es su trabajo, sino su vida, y que espera algún día volver.