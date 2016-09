Luisito Pie: El héroe dominicano en Río de Janeiro pidió un auto por TV

El único medallista de su país en los pasados Juegos Olímpicos, no tiene en qué transportarse

El dominicano Luisito Pie venció al español Jesús Tortosa en el combate por el bronce en la categoría de -58 kilogramos del torneo de Taekwondo en Río 2016 y se colgó la única medalla para su país en esta edición de la cita veraniega.

El nacido en Bayaguana, Monte Plata se impuso en punto de oro, tras haber empatado a cinco puntos en el tiempo reglamentario y con su triunfo prolongó la racha de consecución de al menos una medalla para República Dominicana en los cuatro últimos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, hoy el héroe dominicano se encuentra en una situación que refleja el poco apoyo que ha recibido.

El taekwondista, toda una sensación en su país tras regresar de Brasil como el héroe de la delegación dominicana, no cuenta con un vehículo y en un programa de televisión contó el sufrimiento que vive a pesar de ser un atleta famoso.

“Es difícil el día a día de los atletas y más cuando estamos a pie. Hay que levantarse a las cinco de la mañana, luego ir al olímpico, entrenar, luego moverse a la universidad y a las 11 de la mañana debo volver a entrenar”, dijo el Pie en el programa La Semana Deportiva, en declaraciones que recoge infobae.com.

Luisito dijo que antes contaba con un automóvil de su familia, pero que se encuentra fuera de servicio por problemas mecánicos, por lo que se transporta en taxi, lo cual le representa un alto costo que no puede seguir pagando.

Al preguntarle por qué no usa el transporte público, Pie dijo que “Cuando me montaba en guagua (bus), la gente me decía tantas cosas que ahora prefiero no hacerlo”, explicó.