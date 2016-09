La rezonificación de la avenida Jerome significaría 3,000 nuevos apartamentos, según la Ciudad

Una década de desarrollo bajo la propuesta de rezonificación de la Administración De Blasio traería como resultado beneficios a más de 9,500 habitantes, más de 3,000 apartamentos y unos 3.2 millones de pies cuadrados de espacios residenciales en el corredor de la avenida Jerome de El Bronx. Pero no está claro cuántos puestos de trabajo que actualmente se encuentran en esa área serán desplazados.

Esto según el documento revelado el miércoles por el Departamento de Planificación de la Ciudad: un alcance preliminar del proyecto que es requerido para medir el impacto ambiental que tendría la rezonificación propuesta, en uno de los 15 vecindarios considerados dentro de la iniciativa de reconstrucción previsto en el plan de vivienda del alcalde.

Durante la revisión ambiental, los consultores evaluarán el impacto del proyecto sobre la pérdida de plazas de trabajo, así como en las escuelas públicas, el tránsito y mucho más. Las observaciones del público sobre el alcance proyecto se pueden presentar por escrito hasta las 5 pm el 10 de octubre a la División de Evaluación Ambiental del Departamento de Planificación Urbana de la Ciudad de Nueva York, localizado en el 120 de Broadway, piso 31, Nueva York, Nueva York 10271-3100 a nombre del director Robert Dobruskin, RDOBRUS@planning.nyc.gov. Habrá una audiencia pública el jueves 29 de septiembre, en el auditorio de la biblioteca del Bronx Community College, a partir de las 4 de la tarde. También habrá una sesión informativa sobre el proyecto, el jueves 8 de septiembre, a las 6:30 pm en el Davidson Community Center del 2038 de la avenida Davidson en El Bronx. Para asistir, se pueden hacer reservaciones a través de JeromeAvenue@planning.nyc.gov o al (718) 220-8500.

La rezonificación de la avenida Jerome cubriría un área de aproximadamente 73 manzanas y 151 acres. Podría crear las zonas residenciales en las parcelas actualmente reservadas para actividades comerciales o industriales, aumentar la densidad en algunas zonas residenciales existentes y transformar la planta baja comercial en la parte clave de la zona de negocios relacionados con los automóviles al por menor y las áreas de entretenimiento. La propuesta también tiene previsto la creación de un distrito para los edificios del gobierno cerca de la estación del tren 4 y la reasignación de un espacio para un pequeño parque.

Los nuevos apartamentos estarían regulados bajo las normas de Vivienda de Inclusión Obligatoria, es decir, una parte estará dirigida a alquileres asequibles para los grupos de ingresos específicos. El número exacto de estos apartamentos y la forma como estarían distribuidos y como operarían será determinado por el Concejo de la ciudad y las decisiones de los desarrolladores individuales.

La rezonificación propuesta a lo largo de la avenida Jerome provocó una respuesta enérgica y bien organizada de grupos comunitarios de la zona, los cuales produjeron su propia visión de cómo debería ser la remodelación del corredor de la avenida Jerome. Esos grupos todavía estaban revisando el alcance del proyecto.

El proyecto contempla algunos aspectos que aún están por debatirse entre los cuales se destacan:

En primer lugar, los planificadores no anticiparon que el proyecto una vez revelado produjera tanta expectativa. La propuesta de rezonificación ha sido diseñada para promover el nuevo desarrollo específicamente en los principales corredores que actualmente contienen muy pocas unidades residenciales. Las áreas residenciales en la zona de los alrededores no están siendo rezonificadas para permitir una mayor densidad, en reconocimiento del carácter existente de estas zonas residenciales y el cambio no promoverá el desarrollo adicional en estas áreas.

En segundo lugar, la administración dijo que ha escuchado que el vecindario desea conservar algunas de las empresas. Estas áreas existen negocios relacionados con industria automotriz que van desde la reparación de automóviles, vidrios, ventas de audio, neumáticos y lotes de aparcamiento y garajes. Muchas de estas empresas han existido durante décadas y los activistas de la comunidad tienen como objetivo preservar áreas para que se mantengan y se expandan este tipo de empresas.

Y en tercer lugar, se argumenta que los cambios de la rezonificación son sólo una parte del amplio plan de la avenida Jerome, aunque esos otros elementos no estarían codificados de la misma manera.

El alcance del proyecto da 10 años para evaluar lo que sucederá si no cambia nada en comparación con el escenario del lugar donde tendrá lugar la rezonificación e identifica 45 sitios en el área donde es probable que se produzcan cambios durante el mismo decenio en que se desarrollará el proyecto.

Sin una rezonificación, el documento predice un desarrollo modesto en la zona, incluyendo “aproximadamente 780 unidades residenciales sin garantías para la asequibilidad”, mientras que con la rezonificación es probable que sean construidos 4,030 apartamentos”, una proporción sustancial de los cuales se espera que sean asequibles”, creando viviendas para 11,788 nuevos residentes. En total, la predicción de los planificadores de la ciudad es que la rezonificación daría lugar a 3,250 apartamentos más y 9,500 y residentes más en comparación con el escenario de “no hacer nada”.

-Ver la versión en inglés en CityLimits.org