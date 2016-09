Juan Gabriel pidió a Pablo Montero dejar de actuar

El "Divo de Juárez" le pidió concentrarse como cantante

Antes de su participación en el homenaje a Juan Gabriel, el cantante Pablo Montero recordó su último encuentro con “El Divo de Juárez”, cuando fue invitado a Quintana Roo para participar en la grabación de “Los Dúo”.

“Me dijo que me concentrara mucho en mi carrera como cantante, que le diera un espacio a la actuación y me enfocara a mi carrera musical porque venían cosas muy buenas”, señaló Pablo.

“Ese consejo me lo dio hace algunos meses y ahorita estamos en el lugar 10 de la lista de radio, entonces es algo muy motivante tener ese consejo que me dijo, entre muchos otros”.