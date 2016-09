Jrue Holiday, el jugador que dejó la NBA para cuidar a su esposa que está embarazada y tiene cáncer

El jugador de New Orleans Pelicans, Jrue Holiday, dejará el básquetbol por tiempo indefinido hasta que su mujer, que está embarazada, se recupere de un cáncer.

“Mi familia está antes que el básquetbol. Obviamente me siento bendecido por la posición que tengo, pero mi mujer es lo más importante del mundo para mí. Ella está antes que cualquier cosa”, dijo el jugador de la NBA.

Holiday permanecerá junto a su mujer, Lauren, mientras ella se recupera de una operación en la que le quitarán un tumor de la cabeza. Pero la operación tendrá que hacerse en octubre, una vez que dé a luz el bebé que espera la pareja.

Lauren, de 28 años, ganó dos medallas de oro olímpicas con la selección de fútbol femenino y se retiró el año pasado. Según el parte médico, el tumor es operable, no supone ningún riesgo para el bebé y Lauren tendrá una recuperación favorable tras la intervención. Pero al tratarse de una operación cerebral, ésta tiene que esperar a que nazca el bebé.

De esta manera, todo el proceso de recuperación de Lauren coincide con el comienzo de la temporada regular de la NBA. Por eso, Holiday se perderá por tiempo indefinido la temporada 2016/17 mientras cuida de su mujer y su futuro hijo.

There is nothing in life my wife can’t conquer with Jesus Christ in her corner. Thank you all so much for your support! God bless!

— That Boy Jrue (@Jrue_Holiday11) September 5, 2016