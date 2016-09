Jared Goff no está listo para iniciar como quarterback de los Rams, y ni siquiera para uniformarse

El entrenador anuncia que su novato estará inactivo en el arranque de la campaña y que no piensa apresurarlo

La era de Jared Goff como quarterback y rostro de la franquicia de los Rams de Los Ángeles tiene un inicio lento; tan lento que el jugador escogido con la primera selección del pasado Draft de la NFL ni siquiera tendrá que uniformarse en el arranque de la campaña.

El entrenador de los Rams, Jeff Fisher, dijo el martes que Goff estará inactivo el lunes cuando los Rams visiten a San Francisco en la jornada inaugural de la temporada. Case Keenum y Sean Mannion empezarán como titular y suplente, respectivamente.

Normalmente, los equipos de la NFL activan a tres quarterbacks para los partidos, pero Fisher ha optado por iniciar con solo dos y abrir una plaza extra en su roster para alguna otra posición.

De todos modos, el entrenador no demeritó a Goff, a quien los Rams escogieron en el Draft luego de hacer un arriesgado cambio con los Titans de Tennessee para recibir el derecho de escogerlo con la primera selección. Los Rams cedieron su primera selección del Draft (posición global 15), dos selecciones de segunda ronda y una de tercera, además de la primera y tercera selecciones del Draft del año próximo.

“Como dije desde el primer día, no lo vamos a apresurar (a Goff). No tenemos por qué hacerlo. Estoy muy feliz por cómo lo ha hecho hasta ahora. Es injusto compararlo con alguien más”, dijo Fisher en una entrevista con NFL Network luego de un almuerzo realizado en un hotel de Los Ángeles que tuvo por finalidad reunir donaciones para la fundación del equipo.

Goff demostró estar aún muy “verde” durante la pretemporada. Completó solo 22 de sus 49 pases para 232, con dos touchdowns, dos pases interceptados y varios errores hasta cierto punto infantiles, como soltar balones sin recibir contacto.

Mientras la decisión de Fisher suena inteligente, es también muy raro que una primera selección global empiece su carrera en la lista de inactivos. El coach dio a entender que Goff estará activo en alguna de las primeras jornadas de la temporada.

Cinco capitanes

El evento del martes, en el cual los jugadores de los Rams se sentaron en distintas mesas para comer y compartir al lado de los invitados, sirvió para que Fisher diera a conocer a sus capitanes para la temporada.

El quarterback Case Keenum y el corredor estrella Todd Gurley son los capitanes de la ofensa; el linebacker Alec Ogletree y el liniero defensivo Aaron Donald son los de la defensa, y el pateador de despejes Johnny Hekker es el capitán de los equipos especiales (y también es el quarterback de emergencia).

A Fisher, quien tiene marca de 169-156-1 en 21 temporadas como entrenador en jefe en la NFL, le preguntaron en el acto cuál es la mayor fortaleza de su equipo, y el coach dijo: “Realmente pienso que en este momento es la química, tenemos un vestidor muy unido. La química en el vestidor te hace ganar juegos. Las distracciones, por otra parte, pueden costarte partidos, pero este grupo está muy unido”.

Ultimando detalles para poner en marcha la primera temporada de un equipo de la NFL en Los Ángeles tras 22 años de ausencia, Fisher respondió a la pregunta de qué es lo que distingue a un equipo entrenado por él.

“No se rinde nunca, es competitivo, determinado, no va a retroceder ante nadie y va a luchar hasta el final”, dijo Fisher, quien advirtió: “Y los jugadores del otro equipo no se van a sentir bien al día siguiente”.