Fernando del Solar habló sobre su rompimiento con Ingrid Coronado

El conductor Fernando del Solar se había mantenido discreto en torno a su separación con Ingrid Coronado, no había dado muchos detalles sobre la razón por la cual su relación terminó. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Del Solar reveló algunos detalles:

“Cuando cae una noticia así en tu seno familiar es una bomba, destruye y permea, o te acerca o te separa, pero la situación te sobrepasa, emocionalmente te consume“, dijo Fer para el programa “Reporte, última palabra”.

“Hablo de nuestra relación después de casi dos años de tratamiento, después de probar varios protocolos. Una vez el doctor nos dice: ‘ya no hay nada que hacer por Fernando, ya hemos probado todos los protocolos habidos y por haber y lo único que le queda es un autotrasplante de médula’. Sí yo al principio de todo tenía el 90 por ciento de posibilidades de salvarme, con el trasplante tenía apenas arriba del 40, dije ‘si me voy a morir, que (la muerte) me agarre riendo no dentro de una sala de operaciones’”, agregó Fernando.

“A partir de ahí, que el médico en el que tú crees, en la ciencia, te dice que no hay nada que hacer, la relación empieza a modificarse. No porque alguien tenga la culpa o no, simplemente porque yo estaba rebasado emocionalmente, yo estaba enojado con la vida, enojado con Dios, enojado conmigo, me ladraba al espejo, ladraba a mi pareja, ladraba mis padres, o sea, había un enojo, una frustración, una impotencia que hacía que todo mi entorno estuviera destruido”.

“La persona que uno tiene al lado es tu pareja, también tiene sus herramientas y como pudo intentó hacer las cosas bien. No estoy diciendo que las haya hecho mal, no, yo también intenté hacerlas bien, de alguna manera eso no funcionó y, por el bien de ambos, por el bien de la relación, decidimos tomar caminos separados“, confesó Fer.

Gustavo lo interrogó directamente, y lo cuestionó sobre si Ingrid se había portado bien y él respondió:

“A su manera, yo quiero creer que sí, que lo hizo con las herramientas que tenía en ese momento”.

“Pues había que preguntárselo a ella, desde mi punto de vista podría decir ‘creo que sí o yo creo que no’. A mí me hubiera gustado otra cosa, pero ese es mi punto de vista, con mis herramientas, no puedo hablar por ella”, dijo cuando se le preguntó si Ingrid se había rendido al enterarse de la enfermedad de Fernando.

“Cuando uno tiene algo así, lo que quieres es que te tomen de la mano, que te abracen, que te apoyen, pero ella me daba todo su apoyo a su manera, con su forma y no estaba funcionando, no estábamos funcionando”, finalizó.

