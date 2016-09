El FC Barcelona y Ronaldinho van por la conquista de Nueva York y el mercado de Estados Unidos

El FC Barcelona se ha consagrado en tiempos recientes como el equipo de fútbol más ganador del planeta. Guiado por monstruos del deporte como Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi, entre muchos otros, la dinastía blaugrana ha conquistado Copas de Europa, Ligas españolas, Copas del Rey y millones de fans alrededor del planeta.

Esta semana, el Barcelona se lanza en pos de una nueva conquista: la ciudad de Nueva York y los Estados Unidos.

El club abre oficinas en el corazón de Manhattan con la presencia de sus más altos jerarcas y embajadores como el legendario Ronaldinho. Y la Gran Manzana le corresponde con alegría al equipo, iluminando de azul y grana el emblemático Empire State y colgando la bandera blaugrana sobre la entrada del histórico hotel Waldorf Astoria en Park Avenue, la gran calle sobre la cual están las nuevas oficinas.

Entre los eventos programados se incluyó un festival de fútbol en El Bronx, en la Middle School 129, con la participación de cientos de niños y niñas de escuelas públicas compartiendo con “Dinho”, y reuniones con empresarios de Nueva York.

A la apertura de las oficinas en el 250 de Park Avenue el martes por la noche estaban en la lista de invitados el embajador de España, James Costos; el comisionado de la MLS, Don Garber, y autoridades de la ciudad como el jefe de la Policía, Bill Bratton.

#FCBlovesNY @10Ronaldinho kicks off Barça’s new office in New York in typical style!!!! pic.twitter.com/xVySY949iF

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 6, 2016