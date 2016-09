Delicias que tienes que probar si vas a México

Estos cinco platillos son obligatorios si pisas territorio mexicano

Aunque no hay ciudad o pueblo de Estados Unidos donde no haya un restaurante, o por lo menos un food truck, de comida mexicana, está de más decir que no hay mejor manera de disfrutar las ricas y variadas tradiciones culinarias del país azteca que visitándolo.

Y ya seas un experto en materia de tacos, guacamole y quesadillas, o más bien seas un novato en gastronomía mexicana por aquello de tenerle miedo a lo picante, hay ciertos platos un poco menos conocidos que debes atreverte a probar apenas toques el suelo de México. Aquí te los presentamos:

Cochinita Pibil

Es típico de Yucatán pero puedes conseguirlo en otras ciudades. Es un plato delicioso que consiste en carne de cerdo adobada con especias, como el achiote el orégano y el comino, que se cocina en una base de chiles y jugo de naranja. El resultado es un guiso agridulce que bien se acompaña con tortillas o arroz y que te dejará chupándote los dedos.

Chiles en nogada

Si te encuentras en México durante el mes de septiembre, el mes patrio, una cena obligada son los chiles en nogada. Esta complicada y antigua receta consiste en chiles poblanos rellenos de frutas, carne molida de cerdo y res, que luego se bañan con una crema hecha a base de nuez. El toque final se lo dan los granos de granada, que se usan para decorarlo. El verde del chile, lo blanco de la crema y lo rojo de la granada crean la bandera mexicana, por eso es típico de la celebración de las fiestas patrias.

Pozole

Si visitas México en los meses de temperaturas bajas, no hay mejor manera de calentar el cuerpo que con un buen plato de pozole. Típico de la zona de Guerrero, es una sopa de origen prehispánico hecha con maíz cocido, carne de cerdo o pollo y bastante achiote y chile. Al momento de servírtelo te ofrecerán diferentes ingredientes que puedes colocarle a tu gusto, como lechuga, rábano, aguacate, cebolla, limón, y por supuesto, más chile.

Tortas ahogadas

Los mexicanos llaman ‘tortas’ a sus sándwiches. La variedad en todo el territorio es mucha, pero la que no debes dejar de probar es la llamada torta ahogada, que consiste en un pan blanco seco relleno de carne de cerdo desmechada (a la que ellos llaman carnitas) que luego es bañado con una salsa picante roja y aros de cebolla morada finamente picados. Si no eres muy amante de las salsas picantes, asegúrate de decirlo antes de que te la sirvan porque como su nombre lo dice, la torta viene ahogada en ella.

Tacos al pastor

Aunque a nivel mundial ya los tacos son tan conocidos como los hot dogs o la pizza, hay un clásico de clásicos que vale la pena mencionar: los tacos al pastor. No hay taquería en México que no los ofrezca y se dice que la receta es una adaptación de una preparación traída por los inmigrantes árabes que se establecieron en ese país.

El rey de los tacos tiene como relleno trozos de carne de cerdo adobados previamente con chiles y especias, que luego se cocina en un “trompo de carne” que gira lentamente. Para servirlo, el taquero coloca sobre la tortilla finas láminas de la carne y trozos de piña, fruta que se coloca en el tope del trompo. El limón, la cebolla y el cilantro, como en cualquier otro buen taco, no pueden faltar para darle el toque final.