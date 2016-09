Video: Futbolista Megan Rapinoe sigue los pasos de Kaepernick y se hinca durante el himno

La iniciativa del QB de los 49ers. de San Francisco Colin Kapernick de no levantarse cuando suena el himno de Estados Unidos en protesta por la opresión existente contra los afroamericanos, comienza a ser respaldada por atletas en otras disciplinas fuera de la NFL. Tal es el caso de la futbolista Megan Rapinoe del equipo Seattle Reign FC y de la selección estadounidense quien decidió manifestarse durante un partido de liga de su equipo contra el Chicago Red.

Rapinoe, medallista de oro en Londres 2012, se hincó cuando sonó el himno, solidarizándose así con Kaepernick, quien ya recibió el espaldarazo del presidente Barack Obama, que a su vez afirmó que el jugador está en su derecho de ejercer su derecho constitucional a la protesta.

El acto de Rapinoe ya le está dando la vuelta al mundo.

In solidarity w/ @Kaepernick7 , World Cup champ @mPinoe knelt as the anthem was played before Sunday’s game in Chicago https://t.co/mSUPNf9Y5T

It’s the least I can do. Keep the conversation going. https://t.co/qwfHcqgV6J

— Megan Rapinoe (@mPinoe) 5 de septiembre de 2016