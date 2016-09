Temporada 2016: casi la tercera parte de los equipos de la NFL tienen nuevo quarterback titular

Hasta cuatro mariscales que nunca han iniciado un partido oficial pueden tener el balón en sus manos en la primera semana de la campaña

La NFL está de regreso. La temporada regular 2016 se pondrá en marcha este jueves en Denver, donde los campeones del pasado Super Bowl recibirán al equipo al que derrotaron el pasado febrero para despedir a Peyton Manning como monarca: los Panthers de Carolina.

Pero la víspera de la nueva campaña no ha sido tranquila, mucho menos pasiva, especialmente por las varias sacudidas en la posición más importante que hay en este deporte que es la de quarterback; nueve equipos de los 32 de la liga iniciarán con un nuevo mariscal de campo abridor.

Son variadas las razones de tantos cambios. Van desde la suspensión de Tom Brady que obliga a los Patriots de Nueva Inglaterra a iniciar con Jimmy Garoppolo, quien nunca ha abierto un partido oficial y apenas ha completado 20 pases, hasta las devastadoras lesiones sufridas por Tony Romo de los Cowboys y Teddy Bridgewater de los Vikings de Minnesota.

Romo estará fuera un mínimo de seis juegos y por eso el entrenador Jason Garrett se la tiene que jugar con un novato. Dak Prescott, seleccionado por los Cowboys con la selección 135 del pasado Draft, tuvo una pretemporada fenomenal en la que completó el 78% de sus pases, lanzó para cinco touchdowns y corrió para otros dos sin balones entregados.

Prescott, estrella de Mississippi State como universitario, está por ahora como titular por encima del veterano Mark Sánchez, al que los Cowboys adquirieron para protegerse. El exmariscal de equipos como Jets y Eagles es por ahora el suplente.

En el caso de los Vikings, Bridgewater no volverá en 2016 y tal vez tarde para hacerlo en 2017. Así de terrible fue la lesión de rodilla que para colmo sucedió sin contacto. Shaun Hill ha quedado como abridor de la campaña. Pero sinceramente, con él, los muy balanceados Vikings no llegarán muy lejos. Por eso soltaron una primera selección futura y otras piezas más para obtener a Sam Bradford de los Eagles. Bradford no ha sido lo que se esperaba cuando fue tomado con una primera selección global del Draft, pero era una apuesta que Minnesota necesitaba realizar.

Campeones con sangre nueva

Prescott y Garoppolo no son los dos únicos quarterbacks que abrirán esta semana sin haber abierto antes un solo juego de la NFL. El nuevo mariscal titular de los Broncos es miembro del club.

Trevor Siemian, seleccionado por Denver hasta la séptima ronda del Draft de 2015, será el “pitcher abridor” el jueves para enfrentar a Cam Newton y su manada. Resulta que Siemian venció a Sánchez en los juegos de pretemporada, razón por la cual el mexicoamericano fue colocado en el mercado. Denver se la está jugando en serio, pues el suplente de Siemian es otro novato, Paxton Lynch. Los campeones han decidido apostar totalmente a su gran defensa y está por verse para qué les alcanza.

Carson Wentz, de los Eagles, podría ser el cuarto quarterback que no tiene un solo inicio como titular en abrir la temporada. Filadelfia dijo que su primera selección del Draft será su titular si se recupera de una lesión; en caso contrario, el abridor será Chase Daniel.

Entre los demás equipos que estrenarán quarterback titular figura uno que tiene experiencia en esto pero con otros colores: Robert Griffin III, nombrado abridor con los Browns. “RG3” tiene una nueva oportunidad, aunque todo parece estar en su contra en uno de los equipos más débiles de la liga.

Y también es interesante el caso de los 49ers. Blaine Gabbert fue nombrado el titular por encima de Colin Kaepernick, una decisión esperada. Nada tiene que ver la protesta de “Kap” no poniéndose de pie en el himno nacional. Su baja de juego en 2015 le costó desde entonces el puesto. Pero tiene potencial para recuperarlo si Gabbert no puede con el paquete.

En cuanto a los Rams, existía expectativa por ver su Jared Goff, el primer jugador tomado en el pasado Draft y por el cual el equipo de Los Ángeles entregó un tesoro completo, podía ganarse la titularidad. Muy lejos se quedó de hacerlo. Sus actuaciones en la pretemporada fueron de regulares a malas. Se le ve muy “verde” al egresado de la Universidad de California, así que Case Keenum, de sólida labor en 2015 como abridor de los Rams en la recta final, tiene el balón en sus manos.

Los quarterbacks abridores de 2016

AFC

División Este

Patriots: Jimmy Garoppolo

Jets: Ryan Fitzpatrick

Bills: Tyrod Taylor

Dolphins: Ryan Tannehill

División Norte

Steelers: Ben Roethlisberger

Bengals: Andy Dalton

Ravens: Joe Flacco

Browns: Robert Griffin III

División Sur

Texans: Brock Osweiler

Colts: Andrew Luck

Titans: Marcus Mariota

Jaguars: Blake Bortles

División Oeste

Broncos: Trevor Siemian

Chiefs: Alex Smith

Raiders: Derek Carr

Chargers: Philip Rivers

NFC

División Este

Redskins: Kirk Cousins

Giants: Eli Manning

Cowboys: Dak Prescott

Eagles: Chase Daniel o Carson Wentz (si éste se recupera a tiempo de una lesión)

División Norte

Vikings: Shaun Hill

Packers: Aaron Rodgers

Bears: Jay Cutler

Lions: Matthew Stafford

División Sur

Panthers: Cam Newton

Saints: Drew Brees

Falcons: Matt Ryan

Buccaneers: Jameis Winston

División Oeste

Cardinals: Carson Palmer

Seahawks: Russell Wilson

Rams: Case Keenum

49ers: Blaine Gabbert