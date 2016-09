Nayi Escalona y Luis Coronel gana ‘Va Por Ti’ 2016

Mira lo que confesó al finalizar el reality

Nayi Escalona, el venezolano que conmovió a la audiencia en cada presentación porque terminaba llorando, de la mano de su capitán, Luis Coronel, es el gran ganador de la nueva temporada de ‘Va Por Ti’.

Sin duda, la de Nayi es una gran historia de no rendirse, el joven audicionó tres veces para ser parte del reality de los domingos de Univision, hasta que le dieron el “sí’.

“Primero me presenté en New York, no me dejaron cantar más de un minuto y me dijeron que no quedaba. A la salida me inscribí online y me dijeron que gracias no, hasta que finalmente me presenté en Miami y después de muchas horas de espera obtuve mi pase”, explica el joven minutos después de haberse enterado que era el gran ganador.

Si bien era uno de los preferidos del público, era poco probable que ganara teniendo en cuenta que era el único competidor que le quedaba a Luis Coronel, mientras que la otra capitana, Leslie Grace, tenía a su equipo completo.

Luego de las actuaciones, la gran final estaba entre Rassel Marcano, también venezolana, del equipo de Leslie, y Nayi, del de Luis Coronel. Ambos muy nerviosos recibieron la noticia de la mando de la presentadora, Galilea Montijo, quien gritó en nombre de Nayi con todas sus fuerzas.

Así se corona Nayi como el Campeón de la 2da temporada de #VaPorTi ¡Enhorabuena! 👑👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/uBvk52Ljko — LAnzate Show (@LanzateShow) 5 de septiembre de 2016

Llorando, feliz, el joven corrió a buscar la bandera de Venezuela, que la tenía alguien del público, para saltar y agitarla mientras Alejandra Guzmán, una de las tres juezas, lo esperaba para darle el trofeo.

Un poco más calmado, y ya fuera de cámaras, Nayi explicó lo que significaba esto para él, su carrera, y su país que atraviesa momentos difíciles. Con trofeo en mano, se lo dio a su capitán, Luis Coronel diciéndole: “Tu eres mi ‘big brother’, creíste en mí, me aconsejaste a cada paso y no dejaste que nunca me rindiera, este trofeo es para ti”.

La gran ausente de la noche fue la ganadora de la primera temporada, Yazaira López, a quien se esperaba verla en la final para hacer entrega del trofeo como se hace en otros realities.