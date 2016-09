María Marín festeja 10 años con radio y revela qué la hizo reír y qué llorar

"El momento más triste que he experimentado al aire"

María Marín es una de las motivadores más grandes de Estados Unidos, desde sus segmentos en diferentes shows como ‘Despierta América’, nos enseña, nos motiva y ¡nos divierte! Al igual que su programa semanal ‘María Marin’ que se escucha en toda la nación.

Festejando 10 años con el micrófono, María Marín confiesa sus mentirillas blancas, sus risas y sus lágrimas.

Pregunta: ¿Cuál ha sido el mejor aprendizaje en estos 10 años de radio?

María Marín: En estos 10 años me he dado cuenta del impacto tan grande tan enorme que tienen las palabras, y cómo los seres humanos somos capaces de cambiar la vida de alguien por medio de un consejo.

P: Tú tuviste la primera oportunidad en donde dijiste una mentirilla para poder quedarte con el puesto, hoy que han pasado los años y te has convertido en una gran motivadora, ¿aconsejas las mentiras blancas?

MM: ¡Claro que se valen las mentirillas bancas! Recuerdo cuando el Vice Presidente de ABC Radio Networks me preguntó si yo tenía muestras de audio de mi participación en programas de radio. Este ejecutivo tenía intenciones de contratarme para hacer un programa de motivación y quería saber sobre mi trayectoria. Le dije: “¡tengo experiencia!”… Realmente fue una mentirilla blanca, pues la única experiencia que yo tenía era prendiendo y apagando la radio. Opino que mientras no hieras a nadie, es aceptable una mentirilla blanca. En la guerra, en el amor y en la búsqueda de trabajo, ¡todo se vale!

P: ¿te has divertido en estos años?

MM: Una de las anécdotas más divertidas que he vivido en la radio es cuando vino una invitada a mi programa, experta en ‘risoterapia’. Según hacíamos ejercicios para provocar la risa, de repente todos en la cabina nos contagiamos de la risa y comenzamos a carcajearnos sin poder parar. La carcajadas eran tan intensas y fuera de control que no podía hablar en el micrófono y la gente solo escuchaba reírnos sin parar por más de dos minutos hasta que nos fuimos a la pausa comercial.

P: ¿Y te ha tocado animar a la gente mientras tu vivías una gran tristeza?

MM: El momento más triste que he experimentado al aire, fue cuando tuve que hacer mi programa de radio en vivo justo después de la muerte de mi abuela Mercedes. Ella fue quien me crió después de la muerte de mi mamá cuando yo tenía 9 años así que la relación que tenía con mi abuelita era muy estrecha. Ese día hice el programa en su honor porque mi abuela siempre decía: “The show must go on” (El espectáculo debe continuar).

Otra ocasión que fue muy triste en mi programa fue cuando recibí una llamada de una mujer que en un accidente de auto perdió a su marido y a sus tres hijos, unos gemelos de 3 años y una niña de 5 años. Esta madre estaba desconsolada y me llamó porque su tristeza era tal que estaba contemplando quitarse la vida.

P: Tu eres una persona que siempre reparte alegría y positivismo, ¿quién te estimula a ti?

MM: Tal vez tenga una día de frustración porque las cosas no salieron como yo esperaba o a lo mejor experimente días estresados debido a todas la responsabilidades que tengo, sin embargo, muy rara vez me siento triste. Me considero bendecida y con demasiadas cosas que agradecer para dejar que cualquier situación robe mi paz y tranquilidad. Estoy convencida que cualquiera que sea el problema, ¡siempre tiene solución!