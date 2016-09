Foto: Edith González estrena look en su lucha contra el cáncer

La actriz compartió con sus seguidores su nueva imagen con cabello corto y más delgada, pero luciendo una sonrisa muy positiva

La actriz Edith González está tomando una actitud muy positiva al enfrentar un tumor cancerígeno que ya le fue extraído. En redes sociales, Edith comparte su forma de ver la vida ante esta batalla contra el cáncer.

Hola a toda mi fan-milia! Como siempre prefiero darles la información para evitar especulaciones. En días pasados fui intervenida por que padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad. Como es parte del proceso tendré que recibir tratamiento por unos meses. Estoy fuerte,llena de vida y trabajando! Solo espero que me acompañen con su amor y respeto. Agradezco el interés por mi salud, los mantendré informados en mis redes sociales y no daré más declaraciones al respecto. Todo mi cariño y amor!!! #fuerzafuria!! Los quiero!!!! Una foto publicada por Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) el 18 de Ago de 2016 a la(s) 6:59 PDT

En esta ocasión, González compartió con sus seguidores una fotografía en la que se le ve mostrando su nuevo look, con cabello corto y más delgada, pero luciendo una sonrisa muy positiva.

“Hola fan-mila!!! Un paso adelante es un paso de vida!!! My brand New look for the brand new me!!!! 1-Dress up 2-Cheer up 3- Show up and never ever give up!!! #fuerzafuria (Mi nueva imagen para mi nuevo yo!!!! 1 – vestirse – 2 Animarse 3- aparecer y nunca darse por vencida)”, escribió la actriz junto a la imagen.