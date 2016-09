Ya llegó Messi a Barcelona… Y ahora ¿qué sigue?

¿Cómo será su agenda y qué piensan en el club blaugrana de su lesión?

“Me duele un poco el pubis, a medida que pasaban los minutos se me iba cargando y me molestaba un poco más. El pubis es complicado porque no es fácil de controlar, terminé dolorido“. Las palabras del Lionel Messi, minutos después de brillar en la victoria 1-0 de la selección argentina frente a Uruguay, presagiaron lo que finalmente sucedió: el capitán argentino se bajó del partido contra Venezuela (el martes, en Mérida) por una molestia física y tomó un vuelo de regreso a Barcelona, adonde arribó este domingo, tras una breve escala en París.

“En el club, siempre que estoy con la selección me respetaron muchísimo y dijeron que decidiéramos entre la selección y yo“.

La Pulga aterrizó en suelo catalán cerca del mediodía. Lo esperaba una camioneta que lo llevó a su casa, ubicada en la localidad de Castelldefels, en las afueras de la ciudad. Se tomará el resto del día para descansar junto a su familia y recién mañana lunes irá al club, donde le realizarán una serie de estudios para conocer la gravedad de la lesión. De todas formas, según Mundo Deportivo y Sports –los diarios deportivos catalanes- el cuerpo médico culé es optimista en cuanto a los resultados.

Es más, presumen que el argentino estará bajo las órdenes de Luis Enrique el próximo sábado, cuando el Barça reciba a Alavés, por la Liga de España. Sin embargo, habrá que esperar para saber si deciden arriesgarlo a jugar tan pronto o si le darán algún tiempo más de descanso. Recordemos que el club le recomendó a Leo no viajar a jugar las eliminatorias.

“En el club, siempre que estoy con la selección me respetaron muchísimo y dijeron que decidiéramos entre la selección y yo. Nunca se opusieron a nada, así que por ese lado estoy tranquilo“, había aclarado Messi, luego de que Edgardo Bauza, entrenador de la Argentina, asegurara que Barcelona le había prohibido viajar y que el futbolista se había opuesto.