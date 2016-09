Vardy rechazó al Arsenal porque “la cabeza y el corazón” se lo dijeron

El jugador revelación de la Premier League estará con los 'Foxes' cuatro años más

El delantero del Leicester City y de la selección inglesa Jamie Vardy ha revelado que la decisión de rechazar al Arsenal fue “relativamente sencilla“, ya que “la cabeza y el corazón” le dijeron que se que quedara en su actual club.

Vardy, una de las revelaciones del Leicester, campeón de la Premier League la pasada temporada, estuvo cerca de recalar en el Arsenal este verano después de que los ‘Gunners’ hicieran una oferta por él valorada en 20 millones de libras (25,4 millones de euros), su cláusula de rescisión.

El club cuyo equipo dirige Arsene Wenger le ofreció un suculento salario cercano a las 120,000 libras semanales (152,000 euros).

“Cada vez que me lo planteaba y pensaba en ello, la cabeza y el corazón me decían que me quedara, y esa fue la razón por la cual decidí hacerlo”, señaló Vardy.

“Si crees que no es el paso adecuado para ti, no lo das. Es tan simple como eso“, agregó el delantero, autor de 24 goles la pasada campaña en la liga inglesa.

Vardy, de 29 años, rechazó finalmente la propuesta del Arsenal y firmó en julio un nuevo contrato para las cuatro próximas temporadas con el Leicester, con un salario de 100,000 libras (120,000 euros) a la semana.

El punta, quien llegó a los ‘Foxes‘ en 2012 procedente del modesto Fletwood Town por 1 millón de libras, reveló que se encontró varias veces con Wenger durante la Eurocopa de Francia, pero que en ningún momento hablaron sobre un posible fichaje.

“Nos vimos en los hoteles en Francia porque él estaba trabajando para una cadena de televisión francesa durante la Eurocopa. No fue raro, sino muy simple, sólo nos saludábamos. Era así, nada más. Me halagó mucho que me quisiera, pero la cabeza y el corazón me dijeron que me quedara donde estoy”, aseguró Vardy.