Sin Messi ni Dybala ¿Cómo saldrá Argentina ante Venezuela?

En el último entrenamiento en Buenos Aires, el 'Patón' Bauza probó un equipo diferente al que había parado ayer; Lamela o Gaitán disputan el puesto del capitán

Lionel Messi ya está en Barcelona, pero su nombre sigue dando vueltas por la cabeza de Edgardo Bauza. Claro, mientras viaja rumbo a Venezuela, donde dirigirá su segundo partido como entrenador de la selección argentina, al Patón lo acompaña un problema aún sin resolver: ¿quién hará Messi? En sus últimos dos prácticas en Buenos Aires, el DT probó con Nicolás Gaitán (primero) y Erik Lamela (segundo) para ocupar esa posición. Pese a esa duda, el resto del equipo parece definido.

Habrá dos cambios obligados en el once titular de la Argentina respecto del equipo que venció 1-0 a Uruguay: Messi (por lesión) y Paulo Dybala (por expulsión) no podrán estar en el equipo. Por el futbolista de Juventus, casi con seguridad, jugará Éver Banega, mientras que por el capitán argentino aún no hay definición. También Bauza hará un cambio táctico: Marcos Rojo, quien cumplió una fecha de suspensión, ingresará por Emmanuel Mas.

De esta manera, y según las dos formaciones que Bauza paró ayer y hoy, la selección argentina formaría con: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Rojo; Lucas Biglia, Javier Mascherano; Gaitán o Lamela, Banega, Angel Di María; y Lucas Pratto.

La selección argentina emprendió el viaje a Mérida, Venezuela, este domingo. El partido será el próximo martes, a las 20.30 -hora argentina-.