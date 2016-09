Rooney supera a Beckham en la lista de más partidos internacionales con Inglaterra

El máximo goleador histórico de la 'Rubia Albión' por ahora sólo se centra en cada partido y el récord lo tiene sin cuidado

Wayne Rooney superó este domingo a David Beckham en número de partidos internacionales disputados con la camiseta de la selección inglesa y, con 116, se situó a tan sólo nueve del legendario guardameta Peter Shilton (125).

Rooney, de 30 años, capitaneó a Inglaterra en Eslovaquia en el estreno de Sam Allardyce en el banquillo de los ‘Tres Leones’, en el primer partido del Grupo F de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El futbolista del Manchester United superó al exfutbolista David Beckham -115 partidos internacionales entre septiembre de 1996 y octubre de 2009– para situarse como el segundo jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección en la historia.

El punta reconvertido a centrocampista, que debutó en febrero de 2003 en un amistoso frente a Australia, es, además, el máximo goleador histórico del combinado nacional (53 goles en 115 partidos).

Sólo por encima de Rooney en número de partidos se sitúa el legendario guardameta Peter Shilton, con 125 encuentros entre noviembre de 1970 y julio de 1990.

“Siempre es importante y un gran honor representar a tu país. Y ser el segundo jugador con más partidos internacionales es maravilloso, pero lo importante es el equipo, ganar los tres puntos“, aseguró el ’10’ antes del choque frente a Eslovaquia.

“Estoy seguro que algún día en el futuro echaré la vista atrás con orgullo, pero ahora sólo me centro en el partido. Como ya he dicho tantas otras veces, me siento tremendamente orgulloso de jugar para Inglaterra“, señaló.

El pasado 30 de agosto, en una rueda de prensa en la ciudad deportiva de St. George’s Park, en Londres, Rooney anunció que dejará la selección nacional después del Mundial de Rusia 2018.

Hasta la fecha, Rooney ha disputado las Eurocopas de Portugal 2004, Polonia y Ucrania 2012 y Francia 2016 y los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.