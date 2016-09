NY se une a demanda por contaminación con plomo

Grupos comunitarios de todo el país desafían al Gobierno Federal por no proteger a los niños contra la intoxicación con este metal que causa serios problemas de salud

A pesar que en la Ciudad de Nueva York el envenenamiento de niños con plomo ha disminuido significativamente desde el 2005, este sigue siendo un grave problema de salud que afecta a un gran número de infantes, muchos de ellos de origen hispano.

Pero no se trata sólo de un problema de la Gran Manzana, sino que es un peligro latente que amenaza a miles de niños a nivel nacional, especialmente aquellos que viven en ciudades como Los Ángeles, Philadelphia y New Orleans, entre otras.

Por esta razón, organizaciones comunitarias de nuestra área se unieron a una coalición de grupos nacionales y regionales para demandar a la Agencia Federal de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) porque, según denuncian, no ha actualizado las normas que protegen a las familias contra las neurotoxinas presentes en pintura con contenido de plomo y el polvo que contiene ese elemento que, por lo general, está presente en muchos departamentos antiguos.

La demanda por “demora injustificable”, presentada recientemente en el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, sostiene que siete años después que la EPA sometiera una petición en 2009 para actualizar estas normas de prevención, la agencia aún no ha puesto en vigencia las mismas.

“Estas organizaciones quieren que la gente sepa que la exposición al plomo está dañando la salud de las personas de manera irreversible en comunidades por todo el país y quieren que la EPA cumpla con su trabajo y proteja a los niños contra los daños”, dijo Hannah Chang, abogada de Earthjustice, que presentó la demanda a nombre de los grupos.

Según explicó Chang, las organizaciones que hicieron la petición inicial a la EPA en el 2009 se basaron en evidencia científica que demostraba que los límites de plomo existentes en muchas viviendas eran peligrosos la salud pública, especialmente la de los menores de edad.

La contaminación ocurre, por lo general, cuando los infantes inhalan polvo o se introducen a la boca pedazos de pintura que contienen sus partículas de polvo y que se han pelado de las paredes.

La organización Earthjustice asegura que la mayoría de las casas que fueron construidas antes de 1950 contienen cantidades significativas de capas de pintura a base de plomo.

Las personas pertenecientes a grupos minoritarios y las familias de bajos recursos, según aseguró Hannah Chang, están en un riesgo mayor de exposición e intoxicación por plomo.

“Está comprobado que las comunidades de bajos ingresos y las comunidades minoritarias viven en casas construidas antes de 1978, en las que la se utilizó mucha pintura con plomo, por lo que están siendo impactadas de forma desproporcionada por la contaminación con plomo y a pesar que EPA reconoce esto, no está haciendo nada al respecto”, denunció Chang.

Hispanos de NY más afectados

En la mayoría de los edificios de departamentos con unidades múltiples en la ciudad de Nueva York, construidos antes de 1960 – cuando aún no se habían aprobado leyes preventivas–, fue utilizada pintura con plomo. Muchas de estas viviendas están ubicadas en vecindarios como Harlem, East Harlem y Washington Heights donde vive gran cantidad de hispanos.

“Especialmente en el Este de Harlem los residentes mexicanos, por su estatus migratorio, se encuentran en viviendas que no son seguras, en donde hay varias familias con niños en un mismo departamento. Y como éstos son muy antiguos, no se restringió el uso de pintura con plomo hasta los años 70. Cuando esta pintura se pone vieja y se pela, los niños se la pueden meter a la boca o inhalan su polvo”, explicó Zelene Pineda Suchilt, organizadora de WE ACT for Environmental Justice, quien trabaja en el área del Alto Manhattan.

“También en las viviendas públicas de la ciudad, donde residen las personas de más bajos recursos, no se están haciendo reparaciones de modo adecuado, por lo que puede haber existencia de plomo en las pinturas de esos departamentos”, agregó Pineda.

Según explicó la activista hispana, las estadísticas de las autoridades de salud municipales muestran que el 80% de los nuevos casos de envenenamiento con plomo en Nueva York corresponden a niños de las minorías, lo que incluye a niños latinos, afroamericanos y asiáticos.

Aparte de WE ACT for Environmental Justice, entre otras organizaciones que están tomando parte en esta demanda destacan New York City Coalition to End Lead Poisoning, New Jersey Citizen Action, Community Voice, California Communities Against Toxics, Healthy Homes Collaborative, Sierra Club y United Parents Against Lead National.

Riesgos para la salud

Los niños menores de seis años son particularmente vulnerables a daños neurológicos causados por el plomo en la sangre debido a que se encuentran en plena fase de desarrollo y crecimiento.

Los síntomas más comunes del envenenamiento en los niños, incluso en cantidades minúsculas, son problemas de aprendizaje por la disminución del cociente intelectual, así como problemas de concentración y control de la conducta, hiperactividad, dolores de cabeza y de estómago, falta de apetito, discapacidad auditiva y problemas para dormir. En los casos más delicados se pueden presentar espasmos, estados de coma y la muerte.

“Mi hijo ahora enfrenta desafíos como un impedimento del habla que requiere que trabaje con una terapeuta para superarlo. Su doctor dice que empezaremos a ver los efectos totales de la intoxicación cuando tenga cinco o seis años”, dijo Shate Cummings, una madre de residente en Virginia cuyo niño fue diagnosticado con intoxicación por plomo a los tres años.

En los adultos, según indican reportes de la Clínica Mayo, la intoxicación con plomo puede causar varios problemas físicos y mentales como presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares y daños al sistema reproductivo masculino.

Plomo en Nueva York

Según un reporte de septiembre de 2015 del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York (DOHMH), en el año 2014 unos 840 niños menores de 6 años fueron identificados con niveles de plomo en la sangre de al menos 10 mcg/dL (microgramos por decilitro), una cantidad que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) catalogan como un “nivel de preocupación“. Aunque esto representó un aumento del 4% frente a los 805 casos de 2013, significa una reducción significativa cuando se compara con los 2,705 niños afectados en 2005.

La cantidad de plomo en la sangre se mide en microgramos por decilitro (mcg/dl) y los códigos del DOHMH definen el envenenamiento por plomo como un nivel de plomo en sangre de 10 mg/dL o más. Por ley los casos donde el nivel supera 15 mcg/dl deben ser reportados al DOHMH, que debe hacer una investigación y limpieza ambiental en el lugar contaminado.

Dónde buscar ayuda

Para obtener más información sobre cómo prevenir el envenenamiento por plomo, incluso en adultos, visite la página www.nyc.gov/lead o llame al 311.