La tortura en México, ilustrada: 10 métodos que usan lo mismo policías que crimen organizado

En México la tortura es generalizada e impune, según la Organización de las Naciones Unidas

México – En abril de este año, el medio estadounidense Breitbart Texas divulgó dos muestras de tortura en México que se volvieron escándalos a nivel nacional e internacional: el primero, un video en donde unos agentes de la Policía Federal asfixiaban a una mujer para obligarla a confesar y el segundo, una serie de fotografías donde exhibió a un presunto oficial de la Marina Armada de México tenía como pasatiempo vestir con ropa de mujer a los detenidos.

Ambas denuncias causaron revuelo en la opinión pública. Sin embargo no son los únicos casos. En México la tortura es un método sistemático utilizado por las corporaciones policiacas para obtener confesiones. Diversas organizaciones que estudian las violaciones a los derechos humanos han encontrado que en la práctica se emplean varias técnicas que van de la A a la Z.

En 2014, la organización Amnistía Internacional (AI) publicó el informe Fuera de Control. Tortura y otros malos tratos en México, en donde reconoce la utilización desde el llamado “tehuacanazo”, hasta los golpes, las amenazas, choques eléctricos en los genitales y la violación sexual.

De acuerdo con el documento, el incremento en los casos de denuncia de tortura tiene que ver con el despliegue de las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado.

Aunque el Presidente Enrique Peña Nieto, precisa el informe, planteó detener las violaciones a los derechos humanos; las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2013 fueron 600 por ciento superiores a las registradas antes del estallido de la violencia en 2006.

La organización advierte en sus conclusiones que las autoridades mexicanas continúan tolerando el uso de la tortura, a pesar de la legislación rigurosa de México.

“Los informes sobre tortura y otros malos tratos aumentaron a partir de 2006, a medida que crecía vertiginosamente la violencia como consecuencia de la ‘guerra contra las drogas’ del gobierno”, dice Amnistía.

A continuación, un diccionario breve pero muy conciso e ilustrado con ejemplos de los métodos de tortura usados en México. De las amenazas a las violaciones sexuales, de los golpes a la semi-asfixia.

Amenazas de muerte –Decirle al detenido en un interrogatorio que si no confiesa será asesinado.

p. ej. Yecenia Armenta Graciano fue detenida el 10 de julio de 2012 en Sinaloa por policías vestidos de civil y fue amenazada de muerte, golpeada, asfixiada y violada para obligarla a firmar una confesión.

Desaparición forzada, amenazas de –Decirle a un detenido durante un interrogatorio que será desaparecido, si no confiesa o habla. En 2013 la organización Amnistía Internacional publicó el informe Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México en el que dio a conocer que de 152 casos de desapariciones forzadas estudiadas en siete estados del país, en 85 de ellos estuvo involucrado uno o más funcionarios públicos.

Descargas eléctricas –En partes del cuerpo como los dedos de los pies y los testículos.

p. ej. En el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), al menos unos de los presuntos autores materiales del supuesto asesinato y quema de los jóvenes en el basurero de Cocula la madrugada del 27 de septiembre de 2014, da cuenta de que fue torturado al ser detenido por agentes de la Policía Federal: “Se metieron a la casa y me empezaron a golpear y a patear. Me subieron al vehículo, me vendaron ojos, pies y manos y me empezaron a volver a golpear y dar toques y me pusieron un trapo en las narices echándome agua, y toques dentro de la boca y los testículos. Me pusieron una bolsa en la cabeza para no respirar”, declaró Patricio Reyes Landa alias “El Pato” en una ampliación de declaración que data del 3 de noviembre de 2014 y contenida en el Tomo 3 del expediente.

Ejecución, simulacros de – Colocar un arma de fuego en la cabeza (nuca) de un detenido y apretar el gatillo, sin que se emita un disparo para simular que será asesinado y obligado a firmar una confesión.



Familias, amenazas en contra de –Es una práctica común y consiste en decirle al detenido que alguno de sus familiares sufrirá algún tipo de represalia si no firma una confesión o habla.

p. ej. El caso de Claudia Medina, quien fue detenida por elementos de la Marina en su domicilio en Veracruz el 6 de agosto de 2012, para obligarla a firmar una confesión donde se inculpó de formar parte del crimen organizado: “Fui llevada a una zona naval, me empezaron a decir un sinfín de cosas: ‘usted tiene que decir que se dedicaba a la delincuencia organizada’, me negué y fui sometida a tortura física, psicológica y sexual”. La mujer fue amenazada de que, en caso de no confesar, le sucedería lo mismo a sus hijos.



Golpes – Son la práctica más común de tortura en la que se utilizan los puños, las botas, culatas de fusiles y palos.

p. ej. Se aplicó presuntamente a los testigos que narran la versión que apuntaló la “verdad histórica” con la que Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula, Guerrero, y luego desechados en el Río San Juan.



Posturas de tensión– Colocar a una persona en una posición de estrés durante varias horas, como colgar de los pies o mantenerla de rodillas.

Semi-Asfixia – Colocar bolsas de plástico o trapos mojados en la cara y realizar simulacros de ahogamiento.

p. ej. El caso dado a conocer por el medio Breitbart donde se observa en un video, grabado el 5 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, a una mujer con la cara cubierta, mientras un Policía Federal le cubre la cabeza con una bolsa de plástico, simulando asfixiarla.

“Tehuacanazo” –Introducción de agua con gas o chile por la nariz del detenido.

p. ej. Un ejemplo que refiere Amnistía Internacional es el de Juan Gerardo Sánchez, quien en febrero de 2014 describió: “Te acostaban, tirado, te golpeaban y después te agarraban y entre tres, uno te echaba el tehuacanazo en las narices, te ponían un trapo y te echaban el tehuacanazo.”



Violación –Delito que consiste en tener relaciones sexuales con una persona sin su consentimiento.

p. ej. En junio de este año la organización Amnistía Internacional dio a conocer que la mayoría de las mujeres presas en el país sufrieron algún tipo de abuso sexual. De 100 entrevistas, 33 fueron violadas y todas torturadas psicológica y verbalmente, 97 recibieron violencia física y 72 sexual.