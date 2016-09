Juan Gabriel sacó a Julio Preciado de la Banda El Recodo

‘El Divo de Juárez’ lo convenció para que se convirtiera en cantante solista

Consternado por la intempestiva muerte de Juan Gabriel, Julio Preciado confesó que además de ser su compadre, pues era padrino de bautizo de su hija Juliana, ‘El Divo de Juárez’ fue el responsable de que él decidiera salirse de la Banda El Recodo para convertirse en solista.

En entrevista para varios medios de comunicación, Julio recordó que aunque ya cantaba las canciones de Juan Gabriel, lo conoció personalmente en 1997, durante la grabación del disco Juan Gabriel con Banda El Recodo, y desde entonces surgió entre ellos una gran amistad, a tal grado que se convirtieron en compadres de grado.

Con la voz entrecortada, Preciado recordó que fue el propio ‘Juanga’ quien lo convenció para que tomara la decisión de salir de la agrupación.

“Si no hubiera sido por mi compadre (Juan Gabriel), Julio Preciado no existiera; él fue el responsable de que yo tomara la decisión de irme de El Recodo y lanzarme como solista; él mismo me llevó con los directivos de BMG para que me hicieran mi primer disco, y me dio dos canciones para mi álbum debut; por ello le estaré eternamente agradecido”, señaló.

Para finalizar, Preciado no descartó la posibilidad de hacer un disco homenaje en memoria del máximo cantautor que ha dado México.

POR: Salvador Trejo / @chavatp

Mira aquí la entrevista: